Первая смерть от электронных сигарет и вейпов: Супрун назвала опасные симптомы

В штате Иллинойс (США) зафиксировали первую смерть от тяжелой болезни легких среди людей, которые использовали электронные устройства для курения или вейпы. Похожие заболевания обнаружили и у сотен других американцев: они пожаловались на кашель, одышку, усталость, рвоту и диарею.

Об этом написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook. Пациент умер в результате развития серьезной респираторной болезни.

Заболевания связали именно с использованием электронных устройств. Также CDC сообщил, что в течение 2 месяцев в 22 штатах было зафиксировано около 193 похожих случаев.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о смертельном случае

Так, все люди, у которых обнаружили симптомы болезни, рассказали о регулярном или недавнем использование таких устройств. Они пожаловались на кашель, одышку и усталость, в некоторых случаях – рвоту и диарею. А в самых тяжелых – речь шла о повреждении легких.

Доказательств, что эти симптомы имели инфекционное происхождение не было, однако непонятно, имели ли все случаи одну причину или это разные заболевания с похожими признаками. Но потенциальную угрозу увидели в веществах, входящих в состав жидкостей для заправки вейпов и других электронных устройств для курения.

Министерство здравоохранения Украины предложило на законодательном уровне ввести определение электронных сигарет, регулировать содержание компонентов, в частности ароматизаторов, и ограничить продажу табака. Соответствующий законопроект уже прошел общественное обсуждение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США зафиксировали первый случай смерти от тяжелой респираторной болезни, которая была спровоцирована курением электронной сигареты.

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