''Переключает'' мозг: названа пугающая опасность алкоголя

Алкоголь вызывает изменения в работе дофаминовых рецепторов человека, нарушая работу гиппокампа - центра памяти мозга, - и мешая формированию долговременных воспоминаний.

Об этом заявили американские ученые, передает Neuron. Выяснить, почему люди зачастую не могут вспомнить, что они делали во время и после употребления большого количества алкогольных напитков, помогли наблюдения за пьяными мушками-дрозофилами.

"Меня давно интересовало, почему наркотики и спиртное вызывают приятные ощущения, несмотря на то, что это нейротоксины. И спирт, и опиаты, и кокаин вызывают ломку, похмелье и другие неприятные ощущения, однако почему-то мы помним об удовольствии, а не об этих проблемах. Мы пытались понять, почему это так", - рассказывает Карла Каун из Брауновского университета (США).

Биологи встроили в геном мушек специальные участки ДНК, позволяющие следить за активностью генов и избирательно отключать их.

Как оказалось, спирт менял работу гена Dop2R в нейронах в центре памяти мушек, заставляя клетки "переключиться" на другой тип Dop2R.

Dop2R формирует рецепторы дофамина, гормона удовольствия, и данный участок ДНК содержит в себе несколько "программ" по сборке разных версий этого рецептора. При этом скорость переключения между разными Dop2R зависела от количества алкоголя.

"Если аналоги Dop2R в клетках человека работают так же, то бокал вина будет нарушать их работу примерно на час. Если же выпить втрое больше, то работа центра памяти будет подорвана на протяжении суток", - заявила Каун.

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