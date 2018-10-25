МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
CityВидео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Здоровый образ жизни

''Переключает'' мозг: названа пугающая опасность алкоголя

Читать материал на украинском

Алкоголь вызывает изменения в работе дофаминовых рецепторов человека, нарушая работу гиппокампа - центра памяти мозга, - и мешая формированию долговременных воспоминаний.

Об этом заявили американские ученые, передает Neuron. Выяснить, почему люди зачастую не могут вспомнить, что они делали во время и после употребления большого количества алкогольных напитков, помогли наблюдения за пьяными мушками-дрозофилами.

"Меня давно интересовало, почему наркотики и спиртное вызывают приятные ощущения, несмотря на то, что это нейротоксины. И спирт, и опиаты, и кокаин вызывают ломку, похмелье и другие неприятные ощущения, однако почему-то мы помним об удовольствии, а не об этих проблемах. Мы пытались понять, почему это так", - рассказывает Карла Каун из Брауновского университета (США).

Новости
Инсульт, кровотечения, кома: какие лекарства опасно мешать с алкоголем

Биологи встроили в геном мушек специальные участки ДНК, позволяющие следить за активностью генов и избирательно отключать их.

Как оказалось, спирт менял работу гена Dop2R в нейронах в центре памяти мушек, заставляя клетки "переключиться" на другой тип Dop2R.

Dop2R формирует рецепторы дофамина, гормона удовольствия, и данный участок ДНК содержит в себе несколько "программ" по сборке разных версий этого рецептора. При этом скорость переключения между разными Dop2R зависела от количества алкоголя.

"Если аналоги Dop2R в клетках человека работают так же, то бокал вина будет нарушать их работу примерно на час. Если же выпить втрое больше, то работа центра памяти будет подорвана на протяжении суток", - заявила Каун.

Как сообщал OBOZREVATEL, и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развенчала миф о безопасном алкоголе.

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Тема
Здоровье
Место
США
Объекты
алкогольисследование
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
2
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины