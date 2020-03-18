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/ Здоровый образ жизни

Папа Франциск дал советы на время карантина

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Папа Франциск в интервью рассказал, на что важно обратить внимание во время карантина в период эпидемии коронавируса COVID-19. Он призывает найти утешение в маленьких радостях, которым раньше не придавали значения, уделять больше внимания и заботиться о родных и близких.

"В эти трудные дни мы можем делать маленькие, конкретные жесты, выражающие близость и искренность по отношению к близким нам людям, ласку для родных и любимых людей. Это важные, решающие жесты, которые очень нужны в такие дни", - сказал Папа Франциск в интервью, передает La Repubblica.

Папа Франциск призвал быть ближе к семье

Папа Франциск призвал быть ближе к семье

Газета

Отмечается, что Папа Франциск находится в Ватикане, внимательно следя за новостями о чрезвычайной ситуации с коронавирусом. Два дня назад он отправился молиться в Санта-Мария-Маджоре и в церковь Сан-Марчелло-аль-Корсо. "Я попросил Господа остановить эпидемию, остановить ее своей рукой", – рассказал Папа Римский.

По его словам, в такие дни каждый должен понять, насколько важны даже небольшие жесты внимания к близким, семье, друзьям. "Мы должны понимать, что в таких маленьких вещах таится настоящее сокровище. Такие жесты нежности, привязанности, сострадания зачастую теряются в суете повседневной жизни, но, тем не менее, они очень важны. Например, приготовьте обед, обнимите, позвоните своим родным – это все не сложно, но наполняет жизнь смыслом", - отметил он.

Он отметил, что сложившиеся обстоятельства – это повод выйти на новый уровень общения со своими родными. "Многие семьи часто обедают вместе в полной тишине, потому что каждый занят чем-то своим: что родители смотрят телевизор, а дети - заняты в мобильных телефонах. Они похожи на монахов, все изолированы друг от друга. То есть, нет общения, в то время, когда так важно слушать друг друга, чтобы понять потребности и желания близких", - отметил Папа Франциск.

Также он поблагодарил всех тех, кто находится на передовой, и призвал поддерживать людей, которые потеряли своих близких.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему во время карантина важно сохранять спокойствие.

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Коронавирус
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