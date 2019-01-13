Ожирение и "усохший" мозг: найдена связь 

Подтянутые люди превосходят в объеме мозга людей с лишним весом, в частности тех, у кого есть складки на животе.

К такому выводу пришли исследователи из Университетского колледжа Лондона и Университета Лабфоро, пишет EurekAlert.

В исследовании приняли участие 9 652 добровольца старше 55 лет. Из них у 19% был лишний вес. Эксперты учитывали такие показатели, как индекс массы тела, соотношение объема талии и бедер и общая масса жира.

Кроме того, испытуемые указали в анкете свой возраст, уровень артериального давления, отношение к курению и физкультуре.

Medical Note

Затем ученые исследовали работу мозга каждого добровольца при помощи МРТ и выяснили, что объем мозга был ниже у тех, кто страдал ожирением.

Исследователи отмечают, что серое вещество включает клеточные тела нейронов и сосредоточено в коре больших полушарий, коре мозжечка и в глубинных структурах головного мозга, которые участвуют в процессах самоконтроля, мышечного контроля и работе когнитивных функций. Ему противопоставляется белое вещество, состоящее главным образом из пучков аксонов.

Эксперты подчеркнули, что на данный момент сложно сказать, в чем причина такой корреляции: ожирение приводит к усыханию мозга, а уменьшение его объема способствует набору лишнего веса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые пришли к выводу, что всего один укол белка поможет запустить жиросжигающие процессы в организме.

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