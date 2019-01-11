Отравляют организм: названы опасные предметы быта и гигиены

Ученые из научных центров США сообщили об опасности, связанной с использованием зубной нити и некоторых других привычных многим предметов гигиены и быта.

В частности, новая работа показала, что "помощница" зубной щетки может занести в организм человека токсичные химические вещества, передает Еurekalert.

Речь идет о пер- и полифторалкильных соединениях (ПФАС). Эта группа включает множество разнородных веществ, устойчивых к воздействию тепла, воды или масел.

Авторы исследования поясняют, что ПФАС используются в ряде потребительских товаров, включая упаковку для фастфуда, антипригарное тефлоновое покрытие для посуды, водонепроницаемое покрытие для одежды, а также устойчивое к загрязнениям покрытие для ковров, мебели и так далее. Подобные вещества могут попасть в организм вместе с пищей, питьевой водой или по воздуху.

Сегодня производители довольно часто используют ПФАС, и специалисты этим крайне обеспокоены, ведь вещества из этой группы имеют свойство биоаккумулироваться, то есть накапливаться в крови и внутренних органах. Это ведет к множеству проблем со здоровьем, среди которых задержка полового созревания, повышенный уровень холестерина, снижение иммунитета, заболевания щитовидной железы, рак почек и яичек, рождение недоношенных детей.

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В ходе новой работы ученые проанализировали содержание 11 различных химикатов из группы ПФАС в образцах крови, взятых у 178 женщин среднего возраста.

Результаты анализов крови медики сравнивали с данными опросов, в которых участницы сообщали о своих привычках. Всего рассматривалось девять "поведенческих факторов риска", которые могли привести к более высокому содержанию токсичных химикатов в крови.

Оказалось, что у женщин, которые использовали зубную нить, уровни некоторых соединений из группы ПФАС были более высокими по сравнению с теми, кто не пользовался нитью.

Чтобы подтвердить взаимосвязь, эксперты проверили ряд зубных нитей, представленных на потребительском рынке, на наличие маркеров ПФАС. Оказалось, что продукция некоторых известных брэндов действительно содержит токсичные "тефлоновые" соединения (политетрафторэтилен). Учёные отмечают, что на это следует обращать внимание при выборе зубной нити.

Кроме того, специалисты предупреждают о том, что повышенное содержание токсинов в организме может быть связано и с другими привычками. Среди них, например, частое употребление неочищенной питьевой воды или еды из картонных контейнеров с жироотталкивающим покрытием. Также вредные вещества могут попасть в организм при уборке – с ковров или мебели, имеющих "грязеупорное" покрытие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали самый вредный для здоровья продукт.