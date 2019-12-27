Отравление "паленкой": врач рассказала, как распознать и как спастись

От приобретения некачественного спиртного не застрахован никто. И речь даже не о безакцизном товаре "прямо с завода", а о настоящей отраве на основе метилового спирта, способной убить.

"Отличить фальсификат от оригинального товара очень сложно. "Умельцы" научились хорошо маскировать свой товар под оригинальный, потому обычный потребитель даже не догадается о подвохе, ведь и этикетка, и упаковка, а также вкус и запах такого алкоголя ничем не будет отличаться от оригинала, – рассказала MedOboz завотделением экстренной медицинской помощи Ирина Корчева. – Выдадут фальсификат только опасные симптомы, которые появятся после его употребления - "мушки" перед глазами, резкая головная боль и т.д.".

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По словам врача, отравление суррогатом требует немедленной реакции, поскольку он несет высокий риск летального исхода. Потому она рекомендует запомнить симптомы отравления метиловым спиртом и меры первой помощи, которые нужно оказать до приезда бригады скорой.

Основные признаки

Корчева подчеркнула, что симптомы отравления суррогатным спиртным могут проявиться не сразу. Если порция была небольшой, признаки могут показаться и на вторые-третьи сутки после распития спиртного в виде головной боли, головокружения, боли в конечностях и ухудшения зрения. В таком случае не стоит списывать все на погоду или переедание. Отправляйтесь в больницу и сообщите о том, что вы пили, когда, а также что именно вас беспокоит.

В остальном, при бурном застолье, "паленка" уже через час-два спровоцирует пульсацию в висках, резкую головную боль, помутнение сознания, нарушение зрения (световые вспышки, темные пятна, расплывчатость, двоение и пр.), а также координации движений. При таких проявления срочно нужно вызвать неотложку, а до прибытия врачей принять меры первой помощи, поскольку смертельный токсин быстро всасывается в кровь и провоцирует в организме опасные для жизни необратимые процессы.

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Три шага к спасению

Итак, в первую очередь до приезда медиков сделайте промывание желудка большим количеством теплой воды с солью (2 ложки соли на три литра жидкости). Такой раствор не даст токсину проникнуть в стенки желудка. "Заливайте" воду до появления обильной рвоты. Провоцируйте этот процесс до тех пор, пока не выйдет все содержимое.

Если вода не помогает, нужно прижать пальцами или ложкой корень языка, при этом дышать ртом, а не носом – такая стимуляция вызовет рвотный рефлекс.

После прочистки желудка примите сорбент (лучше в виде пасты, а не таблеток). Этакое средство быстрее и надежнее "собирает" на себя токсины и быстрее их выводит из организма.

Следующий важный шаг – прием антидота. Главным нейтрализатором метилового спирта является этиловый спирт. Выпейте 50 мл 30% раствора этанола и прилягте в затемненном помещении до приезда медиков.

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