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/Здоровый образ жизни

Как предотвратить инсульт и диабет: назван способ

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Ученые обнаружили, что чем больше отпусков у человека в течение года, тем меньше вероятность развития метаболического синдрома.

Для этого состояния характерны гипертония и высокий уровень холестерина, которые вместе повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета, сообщает Daily Mail.

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Исследование, проведенное Сиракузским университетом в Нью-Йорке, показало, что каждый выходной помогает снизить опасность расстройств обмена веществ на 25%.

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Ученые считают, что результаты работы полезны и важны, поскольку подтверждают реальное влияние отдыха на организм, особенно на сердце. Кроме того, метаболические симптомы обратимы, а значит, их можно корректировать или полностью устранить.

Терапевтическая тактика включает коррекцию рациона и режима питания, физическую активность, отказ от вредных привычек, а также фармацевтические средства.

Ранее MedOboz писал, что работающим людям необходим отпуск не менее трех недель в год, чтобы сохранить здоровье и дожить до преклонного возраста.

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Темы
гипертониядиабет
Место
США
Теги
отдыхздоровье
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