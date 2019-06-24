Как предотвратить инсульт и диабет: назван способ

Ученые обнаружили, что чем больше отпусков у человека в течение года, тем меньше вероятность развития метаболического синдрома.

Для этого состояния характерны гипертония и высокий уровень холестерина, которые вместе повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета, сообщает Daily Mail.

Исследование, проведенное Сиракузским университетом в Нью-Йорке, показало, что каждый выходной помогает снизить опасность расстройств обмена веществ на 25%.

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Ученые считают, что результаты работы полезны и важны, поскольку подтверждают реальное влияние отдыха на организм, особенно на сердце. Кроме того, метаболические симптомы обратимы, а значит, их можно корректировать или полностью устранить.

Терапевтическая тактика включает коррекцию рациона и режима питания, физическую активность, отказ от вредных привычек, а также фармацевтические средства.

Ранее MedOboz писал, что работающим людям необходим отпуск не менее трех недель в год, чтобы сохранить здоровье и дожить до преклонного возраста.

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