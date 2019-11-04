Останется только один: тренер назвала пять упражнений для красивого подбородка

Второй подбородок бывает не только у тучных людей, ведь он может появиться и из-за избытка жировой ткани и по причине утраты тонуса мышц лица и шеи.

Часто избавиться от этого изъяна сложнее, чем от лишних сантиметров на талии, ведь диеты тут не панацея.

MedOboz выяснил у фитнес-тренера Юлии Кудлюк, какие упражнения помогут поправить черты лица.

Упражнения от второго подбородка Fitnessera

Тянитесь вверх

Встаньте ровно, спина прямая, руки на плечах. Потяните голову вверх, при этом руками вдавливайте плечи к полу. Задержитесь в таком состоянии на 3 секунды, расслабьтесь и повторите все еще 15 раз.

Подражайте индюку

Исходное положение прежнее, руки свободны. С усилием тянитесь подбородком вперед так, чтобы челюсть была параллельно полу (вспомните движение головой индюка). Задержитесь в такой позе на 5 секунд, затем расслабьтесь и повторите все еще 15 раз.

Делайте планку

Лягте на спину, руки и ноги лежат свободно. Приподнимите голову и удерживайте ее на весу 5-10 секунд (до упора, пока мышцы не начнут дрожать). Затем расслабьтесь на 5 секунд и повторите так еще 5 раз.

Показывайте язык

Сядьте поудобнее, лучше перед зеркалом, чтобы контролировать свои движения. Высуньте язык и потянитесь его кончиком к подбородку. Задержитесь в напряжении на 3 секунды. Повторите так 15 раз.

Шлите поцелуи

Не меняя исходного положения, поднимите голову вверх, сожмите губы, как будто посылаете воздушный поцелуй, и тянитесь ими к потолку в течение 5 секунд. Затем расслабьте рот, опустите голову и повторите все 15 раз.

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