Сегодня ЗОЖ болеет. Крайностями и перекосами.

Все смешивается в кучу: эко, органик, детоксы, очищение, превентивность, нестарение.

Что такое ЗОЖ?

Здоровое питание – да!

Сбалансированное, включающее все пищевые группы, сезонные продукты.

Овощи!

Веганство – должно идти в сочетании с эмоциональным здоровьем и отсутствием продвижения теории заговора.

Веганство + гора БАДов – это не здорово.

Убирать глютен – не более ЗОЖно, чем есть зерновые его содержащие.

Важность грудного вскармливания – это научно доказанный факт.

А вот необходимость обращения к остеопату, гомеопату, натуропату по рекомендации консультанта по ГВ – это странно и не приближение к здоровому образу жизни ни на шаг. В развитых странах это идет как комплиментарная практика из уважения к выбору пациенту и в надежде, что (внимание!) сработает эффект плацебо.

Любовь к спорту – это отлично!

Но почему же любовь к классной йоге так редко сопровождается адекватным отношением ко всему остальному?

Отказ от прививок – нет!

Это не эко и не органик! Это опасность для самих людей и особая опасность для незащищенных прививками детей в случае эпидемий.

Экология – важно. Супер важно!

Но это не внезапный отказ от синтетики, что скопилась дома в пользу хлопковых вещей. Это умение грамотно перерабатывать и использовать то, что уже не нужно. Давать вещам вторую жизнь. Разделение мусора, стандарты производства продуктов, контроль их качества и, главное, объемов.

Распространенные ошибки сторонников ЗОЖ Иллюстрация

Быть "эко" блогером – это не просто покупать "правильную" косметику и делиться находками.

В первую очередь, это стараться не стоять в пробках в огромных джипах в родном городе, а ездить, например, на велосипеде.

А вот как же важно здоровье ментальное!

Когда ты умеешь разделять профессиональное и личное, не строишь козни, не злишься. Этим ты делаешь лучше себе!

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!