Сегодня ЗОЖ болеет. Крайностями и перекосами.
Все смешивается в кучу: эко, органик, детоксы, очищение, превентивность, нестарение.
Что такое ЗОЖ?
Здоровое питание – да!
Сбалансированное, включающее все пищевые группы, сезонные продукты.
Овощи!
Веганство – должно идти в сочетании с эмоциональным здоровьем и отсутствием продвижения теории заговора.
Веганство + гора БАДов – это не здорово.
Убирать глютен – не более ЗОЖно, чем есть зерновые его содержащие.
Важность грудного вскармливания – это научно доказанный факт.
А вот необходимость обращения к остеопату, гомеопату, натуропату по рекомендации консультанта по ГВ – это странно и не приближение к здоровому образу жизни ни на шаг. В развитых странах это идет как комплиментарная практика из уважения к выбору пациенту и в надежде, что (внимание!) сработает эффект плацебо.
Любовь к спорту – это отлично!
Но почему же любовь к классной йоге так редко сопровождается адекватным отношением ко всему остальному?
Отказ от прививок – нет!
Это не эко и не органик! Это опасность для самих людей и особая опасность для незащищенных прививками детей в случае эпидемий.
Экология – важно. Супер важно!
Но это не внезапный отказ от синтетики, что скопилась дома в пользу хлопковых вещей. Это умение грамотно перерабатывать и использовать то, что уже не нужно. Давать вещам вторую жизнь. Разделение мусора, стандарты производства продуктов, контроль их качества и, главное, объемов.
Распространенные ошибки сторонников ЗОЖ
Иллюстрация
Быть "эко" блогером – это не просто покупать "правильную" косметику и делиться находками.
В первую очередь, это стараться не стоять в пробках в огромных джипах в родном городе, а ездить, например, на велосипеде.
А вот как же важно здоровье ментальное!
Когда ты умеешь разделять профессиональное и личное, не строишь козни, не злишься. Этим ты делаешь лучше себе!
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.