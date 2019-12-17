Привет, друзья!

Далеко не многие знают об истинной важности и роли кишечника, о влиянии его на биологический возраст и состояние всего организма. Именно об этом и пойдет сегодня речь.

Причина старения организма заключается в том, что из кишечника поступают в кровь токсические продукты бактериального распада, которые постоянно всасываются из толстого кишечника в кровь.

Среди них есть и очень токсические вещества, которые током крови приносятся к мозгу и другим внутренним органам.

Это и служит одной из главных причин преждевременного старения, усталости и возникновения многих проблем со здоровьем и внешним видом (включая преждевременное увядание и старение кожи).

Таким образом,чтобы снизить биологический возраст и омолодить свой организм нужно в первую очередь заняться именно кишечником и нормализацией всех процессов происходящих в нем.

Для этого я рекомендую вам следующие методы, которых придерживаюсь сам :

- Ранний подъем:

как мы знаем, время активности работы энергетического канала толстого кишечника с 5-7 утра, вот почему я встаю каждое утро в 5 утра.

- Регулярное питье качественной воды:

начинайте своё утро не с кофе или чая, а со стакана тёплой воды, которая необходима для каждой клетки нашего организма и эта же вода помогает очищать наш кишечник.

- Правильное питание!

И самое главное - это:

- упражнения даосских практик Хонг за Вьетнам, в которых акцент выстроен на работу именно с кишечником для здоровья и молодости.

Благодаря выполнению этих дыхательных упражнений мы улучшаем перильстатику кишечника, что в свою очередь помогает выведению токсинов и шлаков из кишечника, а также запускаем работу лимфатической системы кишечника, что особенно важно, так как именно в кишечнике находится самое большое количество лимфоузлов, внутри которых происходит уничтожение грибков паразитов и бактерий.

Теперь вы понимаете, почему Даосские практики славятся своим омолаживающим эффектом и долголетием - так как опираются на знания и мудрость тысячелетий.

Сегодня для того чтобы быть здоровым, молодым и энергичным вы можете зарегистрироваться в моей онлайн школе даосских оздоровительных практик и выполнять упражнения вместе со мной, не выходя из дома, в любое удобное для вас время.

Надеюсь, эта информация была для вас полезна:).

Будьте здоровы , красивы и молоды!

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