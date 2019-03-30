Определен "сигаретный эквивалент" бутылки вина

Специалисты Университетской клиники Саутгемптона и Университета Бангора сравнили риски развития онкологических заболеваний от употребления алкоголя и от курения.

Ученые сопоставили разные уровни потребления спиртного с количеством выкуренных сигарет, пишет Medical Express.

"Наши результаты показывают, что "сигаретный эквивалент" бутылки вина составляет пять сигарет для мужчин и десять для женщин в неделю", — рассказала один из авторов исследования Тереза Хайдс.

Так, три бутылки вина в неделю эквиваленты выкуриванию восьми сигарет для мужчин и 23 сигарет — для женщин.

frullato.ru

Исследователи подчеркивают, что даже небольшое количество спиртного повышает риск возникновения онкологических заболеваний.

В частности, вероятность появления рака у некурящего мужчины из-за одной бутылки вина в неделю составляет 1%, у некурящей женщины — 1,4%. Три бутылки повышают риск до 1,9% и 3,6% соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, изменения в головном мозге человека провоцируют склонность к курению и употреблению алкоголя.

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