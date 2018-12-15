Обувь на высоких каблуках опасна: невролог дал женщинам совет

Каждый раз, когда женщина надевает обувь на высоком каблуке, она вызывает у себя перенагрузку позвоночника. Это крайне опасно.

Об этом ObozTV рассказал врач-невролог Алексей Пелепейченко. По его словам, в таких случаях возникает большой прогиб поясничного отдела позвоночника и перегружаются фасеточные связки.

"И на этом фоне возникает боль. А когда женщина много ходит на каблуках, в этих ситуациях еще и расслабляются мышцы пресса", – пояснил Пелепейченко.

Он уточнил, что пресс перерастягивается, в результате чего возникает слабость этих мышц, которая в дальнейшем может вызывать проблемы со спиной и осанкой в целом.

"Нужны кроссовки. Если там есть супинаторная поддержка – это очень хорошо. А если надевать, как молодежь, все эти кеды и скитеры – это плохо, в такую обувь нужны супинаторные вставки", – посоветовал врач.

Высокие каблуки

Ранее в эфире ObozTV диетолог Анна Галицына рассказала, как быстро похудеть к Новому году. По её словам, в первую очередь для этого нужно кушать.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.