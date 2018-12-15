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/Здоровый образ жизни

Обувь на высоких каблуках опасна: невролог дал женщинам совет

1.3тЧитать материал на украинском

Каждый раз, когда женщина надевает обувь на высоком каблуке, она вызывает у себя перенагрузку позвоночника. Это крайне опасно.

Об этом ObozTV рассказал врач-невролог Алексей Пелепейченко. По его словам, в таких случаях возникает большой прогиб поясничного отдела позвоночника и перегружаются фасеточные связки.

"И на этом фоне возникает боль. А когда женщина много ходит на каблуках, в этих ситуациях еще и расслабляются мышцы пресса", – пояснил Пелепейченко.

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Он уточнил, что пресс перерастягивается, в результате чего возникает слабость этих мышц, которая в дальнейшем может вызывать проблемы со спиной и осанкой в целом.

"Нужны кроссовки. Если там есть супинаторная поддержка – это очень хорошо. А если надевать, как молодежь, все эти кеды и скитеры – это плохо, в такую обувь нужны супинаторные вставки", – посоветовал врач.

Высокие каблуки

Высокие каблуки

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Темы
Советы врачейПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVЗдоровье
Персона
Алексей Пелепейченко
Место
Украина
Теги
здоровьеСоветы врача
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