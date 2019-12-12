Опаснее сигарет: Тодуров рассказал о вреде приборов для курения

О том, что табакокурение вредно для здоровья, в частности, сердечной-сосудистой системы, знают все. Потому здравомыслящие сторонники этой привычки постепенно отказываются или хотя бы задумываются об отказе от такой напасти.

Некоторые же бросают курить не полностью, а переходят на всевозможные заменители сигарет (вейпы, системы нагревания табака и т.д.) – еще бы, ведь реклама говорит, что они в разы менее вредные.

Но многие медики с маркетологами не согласны. Кардиохирург Борис Тодуров рассказал MedOboz, что последствия их употребления могут быть еще более серьезными.

Курение заменителей сигарет чревато тяжелыми состояниями Аstromeridian

"Последние данные, которые мы видим по нашим медицинским каналам, показывают, что все эти заменители сигарет имеют в ряде случаев еще большие факторы риска, чем курение в классическом его понимании. В частности, они иногда вызывают такие ожоги легких, после которых молодые люди полностью переводятся на искусственную вентиляцию легких, поскольку у них развивается легочная недостаточность", - отмечает профессор.

По его словам, таких случаев на сегодняшний день очень много. "От обычного табакокурения мы не видели таких серьезных осложнений, как мы видим сегодня от вейпов, систем нагревания табака и всего остального", - добавил врач.

Тодуров объяснил, что это абсолютно противоестественно для человеческого организма, в частности, легких, вдыхать какую-либо взвесь газа или пара, эмульсий и пр.

"С чисто медицинской точки зрения попадание любой взвеси в альвеолы вызывает очень нехорошую реакцию со стороны легких, - говорит доктор. - У нас и без того хватает вредностей и факторов риска для здоровья (экологических, психологических), чтобы еще дополнительно отравляться и вдыхать в легкие какую-то химическую дрянь".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о смертельной опасности вейпов.

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