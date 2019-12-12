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Опаснее сигарет: Тодуров рассказал о вреде приборов для курения

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О том, что табакокурение вредно для здоровья, в частности, сердечной-сосудистой системы, знают все. Потому здравомыслящие сторонники этой привычки постепенно отказываются или хотя бы задумываются об отказе от такой напасти.

Некоторые же бросают курить не полностью, а переходят на всевозможные заменители сигарет (вейпы, системы нагревания табака и т.д.) – еще бы, ведь реклама говорит, что они в разы менее вредные.

Но многие медики с маркетологами не согласны. Кардиохирург Борис Тодуров рассказал MedOboz, что последствия их употребления могут быть еще более серьезными.

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Курение заменителей сигарет чревато тяжелыми состояниями

Курение заменителей сигарет чревато тяжелыми состояниями

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"Последние данные, которые мы видим по нашим медицинским каналам, показывают, что все эти заменители сигарет имеют в ряде случаев еще большие факторы риска, чем курение в классическом его понимании. В частности, они иногда вызывают такие ожоги легких, после которых молодые люди полностью переводятся на искусственную вентиляцию легких, поскольку у них развивается легочная недостаточность", - отмечает профессор.

По его словам, таких случаев на сегодняшний день очень много. "От обычного табакокурения мы не видели таких серьезных осложнений, как мы видим сегодня от вейпов, систем нагревания табака и всего остального", - добавил врач.

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Тодуров объяснил, что это абсолютно противоестественно для человеческого организма, в частности, легких, вдыхать какую-либо взвесь газа или пара, эмульсий и пр.

"С чисто медицинской точки зрения попадание любой взвеси в альвеолы вызывает очень нехорошую реакцию со стороны легких, - говорит доктор. - У нас и без того хватает вредностей и факторов риска для здоровья (экологических, психологических), чтобы еще дополнительно отравляться и вдыхать в легкие какую-то химическую дрянь".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о смертельной опасности вейпов.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Персона
Борис Тодуров
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