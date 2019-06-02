Опаснее сигарет: Супрун развеяла миф о любимом способе релакса украинцев

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развенчала миф о том, что курение кальяна менее вредно, чем обычных сигарет.

Она предупредила украинцев, что на самом деле эта привычка еще более губительна для организма. Детальное разъяснение чиновница опубликовала на своей странице в Facebook.

"До сих пор довольно распространенный миф о том, что табачный дым проходит через воду и поэтому становится безопасным. Кальян часто предлагают, как менее вредную альтернативу сигаретам. Но это не так. Кальяны опаснее, чем принято считать. И даже более опасны сигарет. Час курения кальяна наносит вред организму, как 100 выкуренных сигарет", — пишет Супрун.

Она уточнила, что во время курения одной сигареты курильщик вдыхает 0,6 л дыма, в то время, как курильщик кальяна за один сеанс курения кальяна вдыхает 74.1 л дыма.

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Дым кальяна содержит канцерогенные вещества, тяжелые металлы, угарный газ и другие опасные соединения, в том числе присущие дыму сигарет. Это нитрозамины, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), формальдегид и бензол. Также в результате сжигания угля выделяется оксид углеводорода. Люди, которые употребляют кальян в течение получаса, получают большую дозу угарного газа, который вызывает недостаток кислорода в организме — гипоксию.

Дым кальянов содержит токсичные вещества, которые также могут вызывать рак легких и другие виды онкозаболеваний, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.

Даже одна "сессия" курения кальяна влияет на сердцебиение и кровяное давление.

Курение кальяна также вызывает зависимость, ведь в кальянной смеси присутствует тот же никотин, что и в сигаретах.

Дети, рожденные у женщин, которые во время беременности часто курили кальян, имеют более высокий риск развития респираторных заболеваний. Кроме того, их вес может быть меньше, чем у детей, рожденных некурящими.

Кальян Facebook Ульяны Супрун

"Даже если курить безтабачный кальян, избежать вреда для здоровья не получится. Человеку опасно вдыхать любые продукты сгорания, даже ароматизированные. Курильщики кальяна обычно затягиваются глубже, чем курильщики сигарет — токсичные вещества попадают в нижние доли легких, что повышает риск развития тяжелых респираторных заболеваний", — подчеркивает Супрун.

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Она акцентировала внимание и на том, что, передавая трубку между разными людьми во время курения кальяна, можно подцепить туберкулез, гепатит А, грипп, герпес и другие инфекции. Не менее серьезным минусом является и то, что они крайне мешают пассивным курильщикам. Ведь они дышат не только табачным дымом, но и продуктами сгорания.

"Кроме того, что курение кальяна в заведениях питания вредит здоровью гостей, это также является нарушением законодательства. С 2012 года в Украине запрещено курить кальяны в общественных местах, включая заведения питания. Однако по результатам общественного мониторинга в январе 2018 года, кальяны продолжают курить практически в каждом пятом кафе, баре и ресторане", — возмутилась и. о. главы Минздрава.

В этой связи она посоветовала писать замечания в книгу жалоб и предложений, жаловаться администратору или же писать жалобу в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов, если рядом с вами кто-то курит кальян.

"Курить сигареты (обычные и электронные) и кальяны также запрещено на остановках общественного транспорта, на детских площадках, в подземных переходах и подъездах домов. Выбирайте здоровый отдых в кругу друзей и родных. Дружеские разговоры, смех и танцы — вот хорошая альтернатива сигаретам. А кальян — нет. Заботьтесь о своем здоровье и не подставляйте людей, которые отдыхают рядом с вами", — обратилась к украинцам Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун рассказала, что бросить курить и навсегда избавиться от вредной привычки можно с помощью нескольких способов. Конкретный метод зависит от типа никотиновой зависимости.

Напомним, что эксперты предупредили о вреде курения мужскому здоровью. По их словам, пагубная привычка может вызвать эректильную дисфункцию и уменьшить размер пениса.

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