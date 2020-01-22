Онколог Стива Джобса рассказал, как сохранить здоровье в большом городе

Врач-онколог Стива Джобса перечислил правила, которые помогут людям сохранить здоровье в большом городе.

Основатель Института трансформативной медицины имени Лоуренса Дж. Эллисона в Университете Южной Калифорнии Дэвид Агус посоветовал проводить время на природе, в лесу или в парке, а также больше двигаться, передают РИА Новости.

"Мы фактически живем за счет мышечных сокращений. Поэтому двигаться для здоровья просто необходимо", — подчеркнул он.

Мегаполис zn.ua

Врач также напомнил о важности отдыха и порекомендовал ему уделять минимум 30 минут в день. По его словам, небольшой перерыв необходим, чтобы снизить уровень накопившегося за день стресса.

Еще одним принципом жизни в мегаполисе Агус назвал соблюдение режима. Он посоветовал есть три раза в день. Легкий перекус, по его словам, может изменить метаболизм.

"Как следствие, появляется лишний вес, снижается активность мозга", — пояснил Агус.

Врач также напомнил, что нужно ложиться спать и вставать в одно и то же время.

Ранее OBOZREVATEL писал, что известная телеведущая канала "1+1" Алла Мазур впервые рассказала о своей борьбе с онкологическим заболеванием.

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