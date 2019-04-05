"Как похудеть быстро? Где найти пошаговую инструкцию?" - довольно частые вопросы. Ну что ж, хотите инструкцию - ловите. Только помните, что исполнять безоговорочно нужно каждый пункт.
1. Режим дня
Без соблюдения правильного режима дня здорового похудения не ждите. Вам же не нужна обвисшая кожа, синяки под глазами и возврат потерянных килограммов уже через неделю после курса? Тогда:
до завтрака выпивайте 300-500 мл горячей воды
делайте утреннюю зарядку
принимайте пищу в одно и то же время (завтрак с 6 до 8 утра, обед с 11 до 13, ужин с 16 до 18)
ложитесь спать в 22:00, вставайте в 6-7 утра даже на выходных
перед отходом ко сну минимум за час отключите все гаджеты, настройтесь на сон, прогуляйтесь на свежем воздухе
2. Питание
Понятно, что без корректировки питания скинуть ненужные килограммы будет сложно. Поэтому:
забудьте про сладости, хлеб, фастфуд, жирную и жареную пищу (замените на фрукты, запеченные блюда и витаминные салаты)
делайте перерывы между приемами пищи 3-5 часов, а если "сосет под ложечкой" добавляйте перекусы – фрукты, овощи, сухофрукты, протеиновые батончики
пейте за полчаса до еды и через 1-2 часа после, всего 1,5-2 литра воды в день (сюда не входят чаи, кофе, компоты и т.д.)
3. Спорт
Чтобы мышцы не обвисли, а тело приобрело рельеф, без спорта не обойтись:
каждый день ходите 10 000 шагов и более, лучше на свежем воздухе
3-5 раз в неделю посещайте спортзал или проводите полноценные (45 минут – 1,5 часа) тренировки дома, чередуя кардио и силовые нагрузки
4. Дополнительные процедуры
Добавьте косметические процедуры:
запишитесь на курс массажа
делайте обертывания
используйте контрастный душ, душ шарко
каждую неделю ходите в баню
5. Забудьте о похудении
Дайте себе установку, что вы просто совершенствуетесь, улучшаете образ жизни, чтобы стать еще стройнее, красивее и счастливее. Поддерживайте позитивный настрой и не корите себя, если что-то идет не по плану.
Сделайте фото и замеры перед началом ваших изменений, а потом на месяц отдайте весы и измерительную ленту соседям, чтобы не было соблазна по 100 раз на дню контролировать свое преображение. Не нужно. А через месяц соблюдения всех перечисленных правил просто сравните "до" и "после".
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