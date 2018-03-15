Олег Винник рассказал, как похудел на 12 кг и перекачался

Звезды эстрады всегда стараются предстать перед нами в своем лучшем виде. Потому все мы считаем, что они идеальны с рождения. Однако за кулисами на самом деле у них протекает такая же жизнь - с вечной борьбой за стройность и красоту.

Кумир многих женщин Олег Винник, рассказал в интервью Beauty.ua о том, как он питается, как тренируется и какие неудачи с ним происходили на пути к красивому телу.

По словам певца, везде, куда бы он ни направлялся, его сопровождает фитнес-тренер. Персональный фитнес-коуч составляет для него специальные программы тренировок и контролирует сам процесс.

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"В эффективных тренировках важно, чтобы они были правильно составлены и вызывали интерес. Если есть возможность – тренируюсь на природе, нет – в спортзале", - отмечает Винник.

Олег Винник Соцсети

Артист рассказал, что его тренер часто вынужден останавливать подопечного во время выполнения программ.

"Я достаточно фанатичен, поэтому если меня вовремя не остановить, могу натворить дел. Например, перекачаться так, что потом в джинсы не влезу", - смеется певец.

Так, в жизни Олега Винника уже был подобный опыт, когда он занимался бодибилдингом.

"Я регулярно ходил на тренировки и усердно занимался, наблюдал, как меняется мое тело, как вырисовывается рельеф, и, как любому нормальному человеку, мне это нравилось. Но заметив, что превращаюсь в качка, у которого руки не сгибаются из-за огромных мышц, и походка напоминает робота, решил остановиться", - отметил исполнитель.

Был в "фигурном" опыте Винника и опыт стремительного похудения. Задавшись целью (правда, не называя причины), он потерял порядка 12 килограммов в течение чуть более месяца.

По его словам, помогли в этом тренировки шесть дней в неделю и белковая диета.

При этом певец призывает тех, кто хочет последовать его примеру, быть аккуратнее, ведь все, что мы делаем со своей фигурой, непременно отражается на состоянии здоровья в перспективе. Если перестараться, то можно пожалеть.

Олег Винник Соцсети

"В какой-то момент можно перешагнуть ту линию, когда можешь сказать себе "стоп": перестаешь себя видеть со стороны и постоянно считаешь, что нужно продолжать худеть. Хотя лишнего веса на самом деле уже нет. И тогда начинаются проблемы, которые уже сложно исправить даже при помощи профессионалов", - отмечает Винник.

Сейчас же селебрити тренируется в умеренном режиме и больше внимания уделяет здоровому питанию. Так, по его словам, каждую лишнюю калорию нужно отрабатывать, чтобы не потерять баланс.

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