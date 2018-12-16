''Офисные'' болезни: врач назвал главную опасность

Самые распространенные "офисные" болезни – это головные боли, нарушение сна, неврозы и боли в спине. Среди них самым частым расстройством является боль в позвоночнике.

Об этом ObozTV рассказал врач-невролог Алексей Пелепейченко. По его словам, человеческий организм просто не приспособлен к длительному неподвижному сидению.

"Человек проводит 10-12 часов в сутки, сидя в офисе. А позвоночник рассчитан на различные нагрузки. Посидели, походили, понагибались, подвигались и т.д.", – объяснил Пелепейченко.

В офисной же работе используется постоянный двигательный стереотип, добавил он. То есть человек сел, прошелся к кулеру, прошелся на кухню или в санузел – в этой ситуации позвоночник и мышцы работают в постоянном одинаковом режиме.

Боль в спине

"Чтобы избежать болей в спине, вы посидели минут сорок – встали, подвигались, сделали разминку, любые упражнения. И каждые 2-3 дня менять комплекс этих упражнений. Все, никаких проблем не будет", – подытожил врач.

Ранее в эфире ObozTV врач-нейрохирург, онколог Антон Шкиряк рассказал о трех очень популярных продуктах, которые на самом деле вызывают рак.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.