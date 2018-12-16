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/Здоровый образ жизни

''Офисные'' болезни: врач назвал главную опасность

1.4тЧитать материал на украинском

Самые распространенные "офисные" болезни – это головные боли, нарушение сна, неврозы и боли в спине. Среди них самым частым расстройством является боль в позвоночнике.

Об этом ObozTV рассказал врач-невролог Алексей Пелепейченко. По его словам, человеческий организм просто не приспособлен к длительному неподвижному сидению.

"Человек проводит 10-12 часов в сутки, сидя в офисе. А позвоночник рассчитан на различные нагрузки. Посидели, походили, понагибались, подвигались и т.д.", – объяснил Пелепейченко.

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В офисной же работе используется постоянный двигательный стереотип, добавил он. То есть человек сел, прошелся к кулеру, прошелся на кухню или в санузел – в этой ситуации позвоночник и мышцы работают в постоянном одинаковом режиме.

Боль в спине

Боль в спине

"Чтобы избежать болей в спине, вы посидели минут сорок – встали, подвигались, сделали разминку, любые упражнения. И каждые 2-3 дня менять комплекс этих упражнений. Все, никаких проблем не будет", – подытожил врач.

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Темы
Советы врачейЗдоровьеПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Алексей Пелепейченко
Место
Украина
Теги
здоровьеСоветы врача
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