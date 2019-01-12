Мова Язык
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Здоровый образ жизни

Прорубь вместо секс-шопа: названа неожиданная польза зимнего купания

758Читать материал на украинском

Любители зимнего купания в проруби считают "моржевание" отличным способом для повышения мужского либидо.

Об этом рассказал в эфире ObozTV украинский киноактер и "морж" Вадим Залесский, комментируя традицию купаться в проруби на Крещение.

"Обращаюсь к мужскому населению – очень классный лайфхак. После проруби, то ли это выброс адреналина, то ли другой какой-то выброс, часа через 2-3 повышается либидо", – заявил Залесский.

"Я недавно в секс-шоп зашел просто ради интереса, а там разные таблетки с женьшенем. И я понял – зачем, если есть прорубь? Поэтому, мужчины, перед страстными свиданиями купайтесь в проруби. Просто не сидите там по 10-15 минут, а окунайтесь быстро – будет позитив", – отметил он.

Новости
5 советов Николая Амосова, которые помогут сохранить здоровье

На вопрос, как подготовиться к купанию в проруби тем, кто никогда раньше этого не делал, "морж" ответил:

"Тем, кто хочет на Крещение пойти окунуться в прорубь, лет десять готовится и переживает, дам "очень важный" совет – пойдите и искупайтесь. Больше ничего не нужно".

Прорубь вместо секс-шопа: названа неожиданная польза зимнего купания

novostivl.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач Владимир Герасимов объяснил украинцам, как нужно правильно закаляться, чтобы не заболеть.

Шоу "Бурчук LIVE" смотрите ежедневно по будням с 15:00 до 17:00 на ObozTV.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVEПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVЗдоровье
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины