Прорубь вместо секс-шопа: названа неожиданная польза зимнего купания

Любители зимнего купания в проруби считают "моржевание" отличным способом для повышения мужского либидо.

Об этом рассказал в эфире ObozTV украинский киноактер и "морж" Вадим Залесский, комментируя традицию купаться в проруби на Крещение.

"Обращаюсь к мужскому населению – очень классный лайфхак. После проруби, то ли это выброс адреналина, то ли другой какой-то выброс, часа через 2-3 повышается либидо", – заявил Залесский.

"Я недавно в секс-шоп зашел просто ради интереса, а там разные таблетки с женьшенем. И я понял – зачем, если есть прорубь? Поэтому, мужчины, перед страстными свиданиями купайтесь в проруби. Просто не сидите там по 10-15 минут, а окунайтесь быстро – будет позитив", – отметил он.

На вопрос, как подготовиться к купанию в проруби тем, кто никогда раньше этого не делал, "морж" ответил:

"Тем, кто хочет на Крещение пойти окунуться в прорубь, лет десять готовится и переживает, дам "очень важный" совет – пойдите и искупайтесь. Больше ничего не нужно".

novostivl.ru

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