Обратите внимание: поза во сне может убить или вылечить

Качество сна всегда сказывается на самочувствии и настроении. Но бывает, что даже проспав свои положенные 8 часов, все равно просыпаешься разбитым и уставшим.

Многое зависит от позы, в которой мы спим, передает Express. Если вам не комфортно, сон нарушается. Более того, как выяснили ученые, правильно выбранная поза сна помогает избавиться от множества проблем со здоровьем.

На спине

Такое положение во сне помогает избавиться от боли в спине, поскольку голова, шея и позвоночник находятся в нейтральном положении. А также связанных с ней головными болями и головокружениями.

Эта поза спасет и тех, кого постоянно мучает изжога – кислота не попадает в пищевод и рефлюкс отступает.

Нельзя спать на спине тем, у кого случается апноэ сна – в этом случае язык может блокировать дыхательную систему и привести к асфиксии.

На боку

Это также поза, спасающая от изжоги.

Кроме того, она поможет устранить боли в спине и шее, в частности, спровоцированной межпозвоночной грыжей, поскольку в таком положении удлиняется позвоночник и снимаются зажимы.

Это еще и идеальная поза для сна в случае храпа, поскольку позволяет дыхательным путям оставаться максимально открытыми.

На животе

А эта поза наоборот, может привести к появлению многих неприятностей со здоровьем.

В частности, первое, что даст о себе знать – спина и шея, поскольку позвоночник длительное время находится в напряжении и не расслабляется.

Кроме того, возрастает нагрузка на мышцы и суставы, от чего возникает онемение конечностей и боль в суставах, что в последствии приведет к развитию артрита.

Поза эмбриона

Это оптимальная поза для беременных, поскольку дает возможность расслабить все мышцы одновременно. Для наилучшего эффекта стоит также положить подушку между колен.

Однако и тут стоит быть осторожнее – если сильно подтянуть колени к животу, а голову к груди, перекрываются дыхательные пути, что приведет к нехватке воздуха и плохому самочувствию после пробуждения.

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