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Здоровый образ жизни

Обратите внимание: поза во сне может убить или вылечить

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Качество сна всегда сказывается на самочувствии и настроении. Но бывает, что даже проспав свои положенные 8 часов, все равно просыпаешься разбитым и уставшим.

Многое зависит от позы, в которой мы спим, передает Express. Если вам не комфортно, сон нарушается. Более того, как выяснили ученые, правильно выбранная поза сна помогает избавиться от множества проблем со здоровьем.

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На спине

Такое положение во сне помогает избавиться от боли в спине, поскольку голова, шея и позвоночник находятся в нейтральном положении. А также связанных с ней головными болями и головокружениями.

Эта поза спасет и тех, кого постоянно мучает изжога – кислота не попадает в пищевод и рефлюкс отступает.

Нельзя спать на спине тем, у кого случается апноэ сна – в этом случае язык может блокировать дыхательную систему и привести к асфиксии.

На боку

Это также поза, спасающая от изжоги.

Кроме того, она поможет устранить боли в спине и шее, в частности, спровоцированной межпозвоночной грыжей, поскольку в таком положении удлиняется позвоночник и снимаются зажимы.

Это еще и идеальная поза для сна в случае храпа, поскольку позволяет дыхательным путям оставаться максимально открытыми.

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На животе

А эта поза наоборот, может привести к появлению многих неприятностей со здоровьем.

В частности, первое, что даст о себе знать – спина и шея, поскольку позвоночник длительное время находится в напряжении и не расслабляется.

Кроме того, возрастает нагрузка на мышцы и суставы, от чего возникает онемение конечностей и боль в суставах, что в последствии приведет к развитию артрита.

Поза эмбриона

Это оптимальная поза для беременных, поскольку дает возможность расслабить все мышцы одновременно. Для наилучшего эффекта стоит также положить подушку между колен.

Однако и тут стоит быть осторожнее – если сильно подтянуть колени к животу, а голову к груди, перекрываются дыхательные пути, что приведет к нехватке воздуха и плохому самочувствию после пробуждения.

Ранее "МедОбоз" делился надежными способами, которые помогут быстро уснуть.

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здоровье
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