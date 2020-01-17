Нырять-не нырять: эксперт назвала плюсы и минусы крещенских купаний

Приближает последний из новогодних праздников – Крещение. По традиции в этот день нужно трижды окунуться в прорубь, чтобы на год "смыть" с себя все болезни и привлечь благополучие.

Традиции-традициями, но многих останавливает здравый рассудок: не приведет ли подобное погружение в зимнюю полонку к воспалениям и прочим заболеваниям, которые придется лечить долго и мучительно.

Пока вы решаетесь, MedOboz выяснил у своего эксперта, терапевта Натальи Гордиенко, какие плюсы и минусы для здоровья есть у крещенских купаний.

Крещенские купания спасут от головной боли и вернут хорошее настроение Информатор

Помогают снять головную боль

Погружение в полонку помогает привести в тонус сосуды за счет их сокращения. Это помогает нормализовать кровоток, тем самым избавиться от головной боли, головокружения, слабости и боли в глазах.

Очищает организм

Благодаря все тому же тонусу сосудов, а также интенсивному запуску процесса терморегуляции, в организме ускоряется кровообращение, органы больше подпитываются кислородом и параллельно очищаются от накопившихся в них вредных веществ, в частности, холестерина.

Спасает от вирусных инфекций

Во время окунания в ледяную воду температура тела на пару секунд "взлетает" до 40 градусов (иногда даже немного выше). А при таком "термоударе" вирусы и бактерии погибают полностью, либо как минимум теряют свойства к размножению.

Возвращается хорошее настроение

Еще один огромный плюс крещенских купаний – они помогают вернуть хорошее расположение духа. Так, во время окунания в организме происходит интенсивная выработка гормонов эндорфина и серотонина. Именно поэтому выйдя изз проруби вы будете пребывать какое-то время в состоянии эйфории.

Повышается риск переохлаждения

Из-за нарушения важных правил зимних купаний (например, употребление спиртного, босых прогулок по промерзшей земле и т.д.) может произойти сбой в терморегуляции организма, от чего вы легко получите переохлаждение со всеми вытекающими последствиями.

Может случиться спазм сосудов

К крещенским купаниям стоит подготавливаться заранее (хотя бы за пару дней начать обливаться прохладной, затем ледяной водой). Иначе организм может не выдержать экстремальной смены температур. Одно из последствий – мощный спазм сосудов, что чревато, например, инсультом или бронхоспазмом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, кому категорически нельзя окунаться в прорубь.

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