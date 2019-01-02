Новый год-2019: психолог рассказала, чем опасны затяжные выходные

На новогодние праздники многие украинцы отдыхают неделю и больше, однако такие затяжные выходные негативно отражаются на самочувствии и психике людей.

Подробнее об опасности, которую таит в себе долгий отдых, рассказала в эфире ObozTV психолог Елена Рыхальская.

"Для психики на один день вы можете себе позволить буквально все. Но если это больше одного дня, то организм сначала начинает паниковать, в какую сторону ему двигаться – опять лежать на диване или группироваться и идти на работу?" – рассказала эксперт.

"Если это больше одного дня, оно начинает нас в большей или меньшей степени разрушать – в зависимости от возраста, состояния души. Поэтому очень разумно придумано, что 1 января люди еще регрессируют, а 2-го они группируются и идут на работу. Но у нас есть ряд людей, которые этого не делают до 8-9 января", – отметила она.

По словам Рыхальской, всякая затянувшаяся регрессия плоха для психики потому, что человек становится склонным к депрессии.

"Человека уже ничего не радует, в том числе самые примитивные моменты – еда, питье, секс. Но при этом у него не хватает ресурсов для адаптации. Эндорфины, дофамины и еще ряд гормонов не вырабатываются, потому что вы их уже съели в новогоднюю ночь. Нужно подождать недельку, чтобы вы вошли в нормальное состояние своего сознания, чтобы психика заработала в позитивном аспекте", – объяснила психолог.

Как отметила эксперт, от долгого и безвылазного "отдыха" обязательно начинается депрессия: "Мы расходуем всю свою энергию, которую организм распланировал на ближайшую неделю или месяц. Чем больше вы ее расходуете, тем больше и глубже будет ваша депрессия в последние дни".

Рыхальская рекомендовала разнообразить новогодний отдых различными видами активности.

"Я бы посоветовала на второй-третий день Нового года поработать – сделать уборку, перебрать вещи. Психологические зажимы снимаются на уровне физиологии. Если вы не хотите убирать – пойдите в бассейн поплавайте, займитесь спортом", – заявила она.

takovzakon.ru

Также психолог посоветовала украинцам в период праздников больше времени проводить с детьми на свежем воздухе.

"Двигательная активность – в потребностях ребенка. Не хочу никого обвинять, но родителям иногда удобней, что ребенок сидит, никого не трогает и никаких проблем. А мама спокойно занимается своими делами, и папа тоже. Дети себя, конечно же, займут сами – прежде всего, в интернете. Но если вы возьмете их за руку и выведете – им нужно показывать, что можно радоваться от того, что вы слепили снежную бабу, побросались снежками. Это для детей не просто времяпровождение в семье, а важная часть их развития", – подчеркнула эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали яркие фото и видео встречи Нового года в разных уголках Украины.

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