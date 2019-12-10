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Новогодняя аптечка: врач подсказала, чем запастись

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В праздничные новогодние дни, как и в любые другие, никто не застрахован от ухудшения самочувствия или каких-либо травм.

При этом не всегда есть возможность выскочить в аптеку за лекарствами (если, например, трабл случился ночью). На такой случай у вас должна быть собрана "праздничная" аптечка, в которой найдутся средства на большинство незапланированных случаев.

Что в нее положить, MedOboz подсказала завотделением экстренной медицинской помощи Ирина Корчева.

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Средство от ожогов

Бенгальские огни, свечи и фейерверки – это не просто красиво, но и "горячо". Потому такое украшение праздника с легкостью может оставить отпечаток в виде ожога на руках, ногах и пр. При тяжелых травмах, конечно же, нужно вызывать неотложку. Но если ожог несущественный, то достаточное промыть травмированное место прохладной водой, затем тонким слоем нанести противоожоговое средство (крем, мазь, спрей и пр.) на основе животного жира или пантенола.

Леденцы от кашля

И нужны они не для того, чтобы лечиться в новогодние праздники от ангины или бронхита. Дело в том, что во время застолья, когда все едят, пьют и разговаривают одновременно, немудрено поперхнуться. И такая неожиданность всегда сопровождается резким приступом сильного кашля и последующей режущей болью в области дыхательных путей. Спастись от нее помогут именно смягчающе-успокаивающие лекарства от кашля и боли в горле.

Кстати, если кто-то поперхнулся и инородное тело "застряло" в дыхательных путях, нужно оказать помощь, дабы не допустить асфиксии. Итак, встаньте за спиной пострадавшего, обхватите его руками. Сожмите одну руку в кулак и той стороной, где большой палец, положите на живот под грудной клеткой, ладонь второй руки разместите на кулаке, и быстрым толчком вверх вдавите кулак в живот.

А после уже, когда прошел острый приступ кашля и одышка, дайте пострадавшему ментоловый леденец – мята быстро снимет отек дыхательных путей, возникающий в таком случае.

Препарат от метеоризма

Вздутие и резкая боль в животе могут начаться из-за газированных напитков, смешивания несочетаемых продуктов (сладкого и соленого, например), переедания и пр. От такого отступления от правил питания в желудке образуются пузырьки газа, которые провоцируют вздутие и резкую режущую боль в животе - метеоризм.

Не нужно терпеть это неприятное состояния - примите специальный препарат, например, на основе симетикона (по инструкции). В течение 20 минут он выведет из организма лишние газы.

Лекарство от диареи

Поводов для начала диареи может огромное множество – переедание, испорченные продукты, избыток непривычных для вас продуктов и т.д.

Но при любом из них спасаться нужно быстро, иначе праздник будет испорчен напрочь. Так, в первую очередь примите средство от диареи, например, на основе лоперамида. А спустя 20 минут – сорбирующий препарат, который поможет организму избавиться от токсинов.

Обезболивающий препарат

Голова в новогодние праздники может разболеться не только от избытка спиртного. Причиной могут стать и нарушение привычных биоритмов, и переутомление, и отсутствие свежего воздуха (если, например, вы отмечаете праздник в закрытом помещении), и даже от избытка эмоций.

Но в любом случае, головная боль может изрядно подпортить настроение и веселье. Поэтому запаситесь препаратом на основе парацетамола, ибупрофена или ацетилсалициловой кислоты, которые помогут быстро исправить ситуацию.

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Спирт - спасение от отравления "паленкой"

К Новому году изготовители контрафактного алкоголя особенно активны, потому "нарваться" на их продукт может кто угодно. При этом паленое спиртное (в котором вместо этилового – метиловый спирт) от оригинала не отличить сразу. Выдаст его лишь резкое ухудшение самочувствия после употребления - пульсация в висках, резкая головная боль, помутнение сознания, нарушение зрения ("мушки", расплывчатость, вспышки) и координации.

В таком случае необходимо обязательно вызывать "скорую" (такое отравление может стоить жизни), а до ее приезда - сделайте промывание желудка соленой водой и примите 20-30 мл 30%-го этилового спирта - это антидот опасному метиловому.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, с какими продуктами нужно поосторожничать во время новогоднего застолья.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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