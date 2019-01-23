Никаких диет! Раскрыт секрет правильного питания зимой

Зимой налегать на высококалорийную пищу не рекомендуется, но и ограничивать себя и исключать из рациона жиры совсем не обязательно.

К такому выводу пришли врач общей практики Виктория Агальцова и врач-терапевт Елена Басова.

"Зима, а тем более морозы, не время для голодания. В морозы не до диеты — не стоит отказываться от жиров. Они являются источником энергии для поддержания внутренней температуры тела" , — отметила Агальцова.

Врач не утверждает, что нужно налегать на высококалорийную пищу, но "от пары бутербродов с салом или сливочным маслом будет только польза".

TutKnow

Басова в свою очередь отмечает, что следует есть побольше мяса — говядины и свинины. Это нужно, чтобы поддерживать нормальный уровень гемоглобина в крови.

"Нужно есть красное мясо, а не травку жевать. А то много вегетарианцев развелось, они ходят, их ветром сдувает. А незаменимые аминокислоты только в мясе содержатся", — сказала она.

Кроме того, как отметила врач, не рекомендуется пить горячие напитки перед выходом на мороз. Они расширяют сосуды, и тепло быстро улетучивается при морозной погоде. Также медик подчеркнула, что на морозе не стоит употреблять алкоголь.

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