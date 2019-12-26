Невзрачные и опасные: врач рассказала, какие сигналы организма нельзя игнорировать

Ритмы современной жизни таковы, что часто не позволяют "досыта" поспать, избегать стрессов, своевременно и правильно питаться, в общем, вести полностью правильный образ жизни.

И на фоне постоянной спешки и круговорота событий все мы часто игнорируем SOS-сигналы, которые подает организм, списывая все на усталость и "нервы".

А ведь некоторые из них не просто "каприз". Часто неприметными звоночками сродни слабости и покалываний тело предупреждает о приближении опасных для жизни состояний. Семейный врач Наталья Деменко рассказала MedOboz, какие симптомы требуют повышенного внимания к своему здоровью.

Любой неприятный симптом требует внимания к своему здоровью Еconet

Немеют конечности

Почувствовав необъяснимую слабость или онемение в конечностях или на любом другом участке тела, обратите внимание на сопутствующие признаки, и внимательно проследите за своим состоянием. Ведь это может предупреждать об инсульте.

Также этому опасному заболеванию сопутствуют головная боль, головокружение, нарушения зрения, речи и координации движений, асимметрия лицевых мышц и пр. Потому заметив у себя что-то из этого списка, не мешкайте – звоните в неотложку.

Покалывание в груди

Любое неприятное ощущение за грудиной, особенно если ему сопутствует потливость, одышка, тошнота и скачки давления, должны быть приняты во внимание без промедлений. Это может быть признаком инфаркта или других опасных для жизни состояний, связанных с сердечно-сосудистой системой. Потому жжение, покалывание, "онемение" или "сжатость" в области сердца - всегда повод вызывать скорую.

Кровь при мочеиспускании

Заметив присутствие крови при мочеиспускании, не стоит тешить себя мыслью, что это просто результат микротравмы (натерли нижним бельем, травмировали кожу во время полового акта и т.д.). Ведь этот симптом, особенно если ему сопутствует боль в области поясницы или внизу живота, может предупреждать о наличии камней в почках. Так, даже один небольшой кристаллик во время движения по мочеточнику может перекрыть мочеиспускательный канал и привести к опасным для жизни состояниям.

Также кровь в моче – частый спутник различных инфекций мочеполовой системы или развития опухолей.

Потому в любом случае явка к урологу обязательна.

Одышка

Все непонятные симптомы, связанные с нарушением дыхания (нехватка воздуха, одышка, боль при вдыхании и пр.) требуют неотложной консультации с врачом. Поскольку подобные симптомы сами по себе являются спутниками многий опасных заболеваний – сердечная недостаточность, воспаление легких, онкология и пр.

Так что не списывайте все на "переел, плохо спал, воздух плохой", а просто отправляйтесь в больницу и пройдите обследование.

Мысли о сведении счетов с жизнью

Любые мысли о суициде (даже мимолетные) требуют срочного обращения к специалисту – психотерапевту или психиатру. Ведь на ровном месте подобные размышления не возникают, а часто появляются на фоне депрессии и других психических расстройств.

Потому не бойтесь попросить помощи, тем более, что сегодня ее можно получить абсолютно конфиденциально.

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