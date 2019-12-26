Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровый образ жизни

Невзрачные и опасные: врач рассказала, какие сигналы организма нельзя игнорировать

1.2т
Читать материал на украинском

Ритмы современной жизни таковы, что часто не позволяют "досыта" поспать, избегать стрессов, своевременно и правильно питаться, в общем, вести полностью правильный образ жизни.

И на фоне постоянной спешки и круговорота событий все мы часто игнорируем SOS-сигналы, которые подает организм, списывая все на усталость и "нервы".

А ведь некоторые из них не просто "каприз". Часто неприметными звоночками сродни слабости и покалываний тело предупреждает о приближении опасных для жизни состояний. Семейный врач Наталья Деменко рассказала MedOboz, какие симптомы требуют повышенного внимания к своему здоровью.

Новости
Глаукома у детей: врач назвал основные признаки болезни
Любой неприятный симптом требует внимания к своему здоровью

Любой неприятный симптом требует внимания к своему здоровью

Еconet

Немеют конечности

Почувствовав необъяснимую слабость или онемение в конечностях или на любом другом участке тела, обратите внимание на сопутствующие признаки, и внимательно проследите за своим состоянием. Ведь это может предупреждать об инсульте.

Также этому опасному заболеванию сопутствуют головная боль, головокружение, нарушения зрения, речи и координации движений, асимметрия лицевых мышц и пр. Потому заметив у себя что-то из этого списка, не мешкайте – звоните в неотложку.

Покалывание в груди

Любое неприятное ощущение за грудиной, особенно если ему сопутствует потливость, одышка, тошнота и скачки давления, должны быть приняты во внимание без промедлений. Это может быть признаком инфаркта или других опасных для жизни состояний, связанных с сердечно-сосудистой системой. Потому жжение, покалывание, "онемение" или "сжатость" в области сердца - всегда повод вызывать скорую.

Кровь при мочеиспускании

Заметив присутствие крови при мочеиспускании, не стоит тешить себя мыслью, что это просто результат микротравмы (натерли нижним бельем, травмировали кожу во время полового акта и т.д.). Ведь этот симптом, особенно если ему сопутствует боль в области поясницы или внизу живота, может предупреждать о наличии камней в почках. Так, даже один небольшой кристаллик во время движения по мочеточнику может перекрыть мочеиспускательный канал и привести к опасным для жизни состояниям.

Также кровь в моче – частый спутник различных инфекций мочеполовой системы или развития опухолей.

Потому в любом случае явка к урологу обязательна.

Новости
Топ-кардиолог назвал главные признаки болезней сердца

Одышка

Все непонятные симптомы, связанные с нарушением дыхания (нехватка воздуха, одышка, боль при вдыхании и пр.) требуют неотложной консультации с врачом. Поскольку подобные симптомы сами по себе являются спутниками многий опасных заболеваний – сердечная недостаточность, воспаление легких, онкология и пр.

Так что не списывайте все на "переел, плохо спал, воздух плохой", а просто отправляйтесь в больницу и пройдите обследование.

Мысли о сведении счетов с жизнью

Любые мысли о суициде (даже мимолетные) требуют срочного обращения к специалисту – психотерапевту или психиатру. Ведь на ровном месте подобные размышления не возникают, а часто появляются на фоне депрессии и других психических расстройств.

Потому не бойтесь попросить помощи, тем более, что сегодня ее можно получить абсолютно конфиденциально.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как распознать порок сердца у ребенка.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости