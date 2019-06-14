Недосып способен убить человека: выяснилось, как это исправить

Отсутствие полноценного сна может привести не только к серьезным заболеваниям, но и вызвать раннюю смерть. Есть несколько способов победить недосып.

О них рассказала и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook. По ее словам, чтобы отдохнуть и восстановиться, большинству здоровых людей нужно спать 7-9 часов в сутки.

"...Откладывать полноценный сон на выходные – не лучшая идея. Хотя в понедельник мы действительно можем чувствовать себя лучше, этот эффект не продлится долго. Исследования показывают, что за выходные люди не могут компенсировать недельный пробел во сне. Кроме того, "отсыпка" на выходных может иметь и негативный эффект – вызвать так называемый "социальный джетлаг". Со временем сбивается режим, и нам сложно уснуть в воскресенье вечером и проснуться рано утром в понедельник", – подчеркнула она.

Недосып грозит смертью Иллюстрация

Что нужно делать, если вы не высыпаетесь

Чтобы отдохнуть без вреда организму, можно позволять себе поспать не более одной дополнительной часа в выходной. А потом при необходимости вздремнуть 20-30 минут в день – так вы сможете быстро восстановить силы.

Не стоит спать днем несколько часов – это может нарушить внутренние часы организма, вызвав своеобразный "сбой", неконтролируемое чувство голода, нарушение сна и недостаток энергии.

Универсальный совет – стараться спать полноценно течение недели, чтобы на выходных не было необходимости наверстывать сон.

Последствия недосыпа

Супрун обратила внимание на то, что постоянный недостаток сна также может вызвать проблемы с сердцем, диабет и наконец сократить жизнь человека.

Исследования показывают, что хроническое недосыпание может приводить к более ранней смерти.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые ученые утверждают, что длительный сон грозит преждевременной смертью из-за того, что способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

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