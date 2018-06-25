Не выходя из машины: эффективные упражнения для водителей

Те, кто подолгу сидит за рулем, однозначно согласятся, что через пару часов непрерывной езды начинают давать о себе знать шея, спина, руки и ягодицы. Еще бы, ведь у водителя нет возможности кардинально сменить позу, потому тело начинает затекать, что проявляется болезненными ощущениями.

MEDOBOZ подготовил для вас несколько эффективных упражнений, которые помогут избавиться от боли в теле и побороть усталость. Их можно выполнять прямо в машине, например, во время заправки.

Для спины

Выпрямите спину и слегка напрягите живот. Потянитесь правой рукой к левому краю спинки, задержитесь в таком положении на 3 секунды. Затем вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону. Повторите 8 раз.

Для плеч и шеи

Сядьте так, чтобы спина была прямой и расслабленной. Теперь отводите плечи назад, сводя лопатки. Задержитесь в таком положении на пару секунд. Теперь сводите плечи вперед, будто пытаетесь сомкнуть их перед собой, и также задержитесь на пару секунд. Повторите все 10 раз.

Теперь сядьте, немного подавшись грудью к рулю. Сложите руки на затылке в замок и разводите локти в стороны и назад, пытаясь сомкнуть лопатки. Задержитесь в крайней точке на 3 секунды, затем вернитесь в ИП и повторите все еще 9 раз.

Исходное положение – сидя, спина ровная. Тянитесь плечами вниз, а подбородок тяните вверх. Застыньте в крайней точке на 3 секунды, затем расслабьтесь и повторите все еще 4 раза.

Новости 10 упражнений в постели для самых ленивых

Для кистей

Чтобы кисти не сводило от постоянной необходимости держать руль, периодически делайте им разрядку.

Так, крепко сожмите кулаки, задержитесь в максимальном напряжении на 3 секунды. Затем разожмите кулаки и также сильно напрягите пальцы, стараясь растянуть их в разные стороны. Повторите все по 5 раз. После 5 раз сильно стряхните кистями, будто смахиваете воду.

Для ног и ягодиц

Сядьте в кресле поудобнее. Упритесь пятками в пол и в течение 5 секунд тянитесь носками к коленям. Затем смените положение, переместив упор на пальцы и тянитесь носочками вперед, будто балерина. Повторите 10 раз.

Также читайте на MEDOBOZ, какие упражнения помогут быстро справиться с болью в спине.