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/ Здоровый образ жизни

Не водка: названы самые опасные алкогольные напитки

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Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски заявил, что легче всего опьянеть от хереса и портвейна.

По словам ученого, эти напитки также вызывают наибольшее похмелье. Их отличает быстрая всасываемость и сравнительно высокое содержание алкоголя – около 20 процентов, пишет Daily Mail.

Сосабовски подчеркнул, что на эффект от употребления напитка влияет содержание в нем этанола. Его доля обычно колеблется от пяти до 40 процентов.

Также он причислил к списку опасных алкогольных напитков виски и другие крепкие напитки. Из-за высокого градуса они медленно всасываются кровеносной системой, так как подавляют работу клеток желудка.

Названы самые опасные алкогольные напитки

Названы самые опасные алкогольные напитки

Kedem

По словам профессора, игристые вина тоже приводят к быстрому опьянению — газация повышает всасываемость, из-за чего уже в первую минуту можно почувствовать действие спирта.

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Сасобовски добавил, что многие люди во время застолья чередуют алкоголь с водой, так как это якобы помогает сохранить трезвость ума и избежать похмелья. Однако он категорически не советует это делать, тем более если речь идет о 40-градусных напитках. Такой прием понижает процент этанола вдвое — как раз до 20 градусов, что приводит к более стремительному опьянению.

Также доктор не советует запивать легкий алкоголь крепким. Если и пить крепкий алкоголь, то лучше водку.

"Лучше пейте водку, чтобы чувствовать себя "чуть менее скверно" на следующее утро. Однако единственный способ не перепить — это не пить вообще", – резюмировал Сосабовски.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые сделали странное заявление об алкоголе. Они привели в пример события, которые происходили 10 миллионов лет назад.

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Тег
алкоголь
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