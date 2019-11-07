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/ Здоровый образ жизни

Не только рак: названа страшная опасность курения

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Курение не только оказывает негативное влияние на состояние легких человека, но и способствует развитию шизофрении, а также депрессии.

Причем риск развития этих душевных расстройств из-за курения увеличивается почти в два раза. К такому выводу пришли генетики из Британии. Исследование было опубликовано в журнале Psychological Medicine.

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Как развитые страны борются с курением

В нем приняли участие полмиллиона человек. Люди, страдающие шизофренией и депрессией, курили заметно чаще, чем другие участники исследования.

По словам генетиков, никотин нарушает работу серотонина и дофамина, которые являются сигнальными молекулами мозга. Они участвуют в развитии депрессии и шизофрении.

Курение оказалось еще более опасным

Курение оказалось еще более опасным

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали еду, которая поможет побороть отказ от курения.

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