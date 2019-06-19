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/Здоровый образ жизни

Не более одного раза в неделю: как сохранить психическое здоровье

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Ученые установили, сколько нужно работать для достижения оптимального благополучия.

Один рабочий день в неделю способствует хорошему самочувствию и снижению риска психических расстройств, сообщает таблоид Daily Mail.

Исследователи из университетов Кембриджа и Солфорда, Великобритания, установли рекомендуемое количество оплачиваемого рабочего времени, которое составляет 8 часов в неделю. Этого достаточно, чтобы сохранить психическое и физическое здоровье.

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Не более одного раза в неделю: как сохранить психическое здоровье

Иллюстрация

Не более одного раза в неделю: как сохранить психическое здоровье

Иллюстрация

По словам доктора Брендана Бурчелла, соавтора исследования, чтобы получить психосоциальную выгоду от работы, нужно совсем немного. Кроме того, эти результаты важны для решения проблемы безработицы, а именно ее влияния на личность, статус, использование времени и чувство коллективной цели.

Как писал MedOboz ранее, работающим людям необходим отпуск не менее трех недель в год, чтобы сохранить здоровье и дожить до преклонного возраста.

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Тема
Здоровье
Место
Англия
Теги
здоровьеработа
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