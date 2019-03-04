Названы страшные последствия недостатка сна в рабочие дни

Недостаток сна повышает риск для здоровья, может привести к ожирению и диабету 2-го типа.

Как передает ВВС, у людей, которые мало спят, повышается страсть к перекусам по ночам, снижается чувствительность к инсулину или способность организма регулировать уровень сахара в крови.

Исследователи Колорадского университета провели 9-дневный эксперимент, участие в котором приняли 36 добровольцев в возрасте от 18 до 39 лет. У всех было прекрасное состояние здоровья.

Первой группе не позволяли спать более 5 часов в сутки, второй не разрешали спать более 5 часов в сутки только в рабочие дни, но они могли спать сколько угодно в выходные. Остальным же позволяли спать по 9 часов.

Те, кому ограничивали время на сон, набрали вес (в среднем один килограмм) и у них снизилась чувствительность к инсулину. Те, кому позволяли досыпать в выходные, немного восстанавливались, но негативные последствия для здоровья возвращались, как только им снова запрещали спать более 5 часов.

Так, среди тех, кому нельзя было спать более 5 часов, чувствительность к инсулину снизилась на 13%, а среди тех, кто мог высыпаться в выходные, снижение составило от 9% до 27%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали также опасность длительного сна, который, по их словам, может привести к преждевременной смерти.

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