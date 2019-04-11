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/Здоровый образ жизни

Названы самые опасные для здоровья предметы быта

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Самыми грязными предметами, которыми ежедневно пользуются, являются кнопки лифта, губки для мытья посуды и ручки тележек в супермаркете.

Об этом сообщило mskagency.ru.

Были названы самые опасные для здоровья предметы, в числе которых мобильный телефон, деньги, руль автомобиля, ручки сумок. Опасный список пополнили ручки тележек в супермаркете, дверные ручки в общественных местах, кнопки лифта, клавиатуры банкоматов.

Дома, где человек привык чувствовать себя в безопасности, найдуться предметы, являющиеся средой обитания микроорганизмов. Это пульт от телевизова, губки для мытья посуды, ковровые покрытия с длинным ворсом, мягкая мебель, вентиляция, плита, душевая кабина и ванная.

Мыть руки следует по возвращению домой, до и после туалета, после кашля, сморкания, а также до и после приема пищи. В противном случае возрастает риск развития заболеваний.

Для мытья рук лучше использовать жидкое мыло. Тщательное распределение которого по всей поверхности рук, способствует устранению грязи и микробов.

Допустимо использование специальных антисептиков для рук, однако, оно не заменяет полноценное мытье рук.

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