Самыми вредными привычками современного человека, пагубно влияющими на его здоровье, являются постоянное использование смартфона и привычка грызть предметы типа карандаша.

Медики считают, что покусывание разных мелких предметов грозит скалыванием зубов, пишет "МК". Отмечается, что люди, привыкшие на работе или дома перегрызать ими швейную нить или скотч, портят свои зубы.

Использование смартфона является второй вредной ежедневной привычкой. С ним люди не расстаются ни в общественном транспорте, ни в уборной, берут с собой за обеденный стол и в постель. Это один из самых грязных предметов, которые мы только используем.

Покусывание разных мелких предметов грозит скалыванием зубов

Новости Ужасные привычки из девяностых

Кроме того, медики утверждают, что непрерывное использование смартфонов вызывает интернет-зависимость, портит осанку, зрение, повышает риск аварий за рулем машины из-за невнимательности владельцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи назвали три самых вредных привычки, из которых люди начинают день. Они могут грозить сердечно-сосудистыми заболеваниями и ожирением.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!