Названы 9 продуктов, которые спасут от старения

Правильно подобранный рацион питания помогает существенно отодвинуть наступление старости.

К такому выводу пришли ученые. Они назвали девять продуктов, которые помогут продлить молодость, передает "Медикфорум".

Так, среди них:

Продукты способны продлить молодость Иллюстрация

Йогурт. Он способствует оздоровлению микрофлоры кишечника.

Арбузы. Очень богатый источник ликопина – антиоксиданта, помогающего надолго сохранить здоровье и молодость кожи.

Рыба. Употребление двух порций жирной рыбы в неделю существенно уменьшает вероятность когнитивных нарушений – главных маркеров старения.

Черника. Антиоксиданты, которыми насыщены ягоды черники, не раз проявляли в научных экспериментах способность предотвращать клеточное окисление.

Апельсины. Являются великолепным естественным источником коллагена – белка, от концентрации которого зависит моложавый вид кожи.

Авокадо. В его плодах содержатся жирные кислоты -олеиновая и омега-9. Их регулярное поступление в организм помогает внешне помолодеть: благодаря им кожа становится гладкой, ровной и приобретает здоровый цвет.

Брокколи . Употребление брокколи стимулирует выработку коллагена, благодаря которому кожа подтягивается, становится более упругой.

Орехи. Миндаль и грецкие орехи отличаются большим количеством жирных кислот омега-3, протеина и витамина Е. Этот комплекс эффективно способствует предотвращению морщин.

Овсянка. Содержит питательные вещества, влияющие на уровень увлажненности кожи, а также кремний, который благотворно сказывается на клеточной структуре кожи и помогает задержать появление морщин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые Университета Тафтса выяснили, что более 80 тысяч новых случаев рака, выявляемых в США каждый год, связаны с нездоровым питанием.

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