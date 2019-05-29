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/Здоровый образ жизни

Названы 9 продуктов, которые спасут от старения

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Правильно подобранный рацион питания помогает существенно отодвинуть наступление старости.

К такому выводу пришли ученые. Они назвали девять продуктов, которые помогут продлить молодость, передает "Медикфорум".

Так, среди них:

Продукты способны продлить молодость

Продукты способны продлить молодость

Иллюстрация

  • Йогурт. Он способствует оздоровлению микрофлоры кишечника.

  • Арбузы. Очень богатый источник ликопина – антиоксиданта, помогающего надолго сохранить здоровье и молодость кожи.

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  • Рыба. Употребление двух порций жирной рыбы в неделю существенно уменьшает вероятность когнитивных нарушений – главных маркеров старения.

  • Черника. Антиоксиданты, которыми насыщены ягоды черники, не раз проявляли в научных экспериментах способность предотвращать клеточное окисление.

  • Апельсины. Являются великолепным естественным источником коллагена – белка, от концентрации которого зависит моложавый вид кожи.

  • Авокадо. В его плодах содержатся жирные кислоты -олеиновая и омега-9. Их регулярное поступление в организм помогает внешне помолодеть: благодаря им кожа становится гладкой, ровной и приобретает здоровый цвет.

  • Брокколи. Употребление брокколи стимулирует выработку коллагена, благодаря которому кожа подтягивается, становится более упругой.

  • Орехи. Миндаль и грецкие орехи отличаются большим количеством жирных кислот омега-3, протеина и витамина Е. Этот комплекс эффективно способствует предотвращению морщин.

  • Овсянка. Содержит питательные вещества, влияющие на уровень увлажненности кожи, а также кремний, который благотворно сказывается на клеточной структуре кожи и помогает задержать появление морщин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые Университета Тафтса выяснили, что более 80 тысяч новых случаев рака, выявляемых в США каждый год, связаны с нездоровым питанием.

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