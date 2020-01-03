Попытки избавиться от алкогольного похмелья новой порцией выпивки оказались смертельно опасным занятием.

Об этом заявил доктор медицинских наук Евгений Брюн, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что нужно дать организму переработать старый алкоголь.

"Это смертельно опасная штука, нельзя наслаивать новый алкоголь, пока не переработан старый. И нужно помнить, что алкоголь в организме человека перерабатывается от трех дней до трех недель", – подчеркнул Брюн.

Он добавил, что похмелье – это остаточная алкоголизация. По словам Брюна, уравновесить организм помогут крепкие бульоны, кефир, а также капустный рассол.

Названо смертельно опасное средство от похмелья Вести

Как сообщал OBOZREVATEL, одним из лучших средств от алкогольного похмелья является обычная спаржа.

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