Названа смертельно опасная доза алкоголя для женщин и мужчин

Употребление полбутылки вина за вечер равноценное выкуриванию трех сигарет в день по риску развития рака.

К такому выводу пришли исследователи из университета Саутгемптона (Великобритания), пишет The Times.

Ученые подсчитали, что одна бутылка вина в неделю увеличивает риск заболеть раком в течение жизни у мужчин на 1%, а у женщин — на 1,4 %, что эквивалентно 5 и 10 сигаретам в неделю соответственно.

Более высокий процент риска онкологических болезней у женщин эксперты пояснили тем, что алкоголь оказывает особенное влияние на развитие рака молочной железы.

"Хорошо известно, что употребление большого количества алкоголя связано с раком рта, горла, голосового аппарата, пищевода, кишечника, печени и груди. Тем не менее, это не очень хорошо осознается общественностью, в отличие от вреда курения", — подчеркнула доктор Тереза Хайдс, ведущий автор исследования.

По мнению ученых, преобразование рисков, связанных с алкоголем, в "сигаретный эквивалент" может помочь людям принимать более осознанные решения относительно выпивки.

"В то же время другие исследователи полагают, что это сравнение ошибочно, так как сигареты опасны и в других отношениях, и лишь немногие курильщики ограничиваются 1-2 сигаретами в день", — подчеркивает The Times.

Мужчинам и женщинам рекомендуют употреблять не более 1,5 бутылки вина в неделю. Этот совет, однако, является спорным в связи с диспутами о влиянии алкоголя на сердце и о степени риска, связанного с употреблением алкоголя в сравнении с другими факторами.

pexels.com

Как писал OBOZREVATEL, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала украинцев отказаться от алкоголя, заявив, что он вредит здоровью даже в небольших дозах.

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