Названа опасность сахара для здоровья

Любовь к сахару проявляется вполне невинно, казалось бы, что вредного в 1-2 ложках белого песка в чае или кофе?💁 Расскажу сегодня, чем опасен сахар и зачем все-таки стоит уменьшить его количество в рационе⚠ ⠀ Итак, чем опасен сахар: ⠀ 🔺Набор веса. Небольшой сладкий перекус не приносит чувства насыщения. Поскольку негативно влияет на гормоны. Когда сахар попадает в кровь, происходит резкий скачок инсулина. Он стимулирует отложение жира. ⠀ Также при употреблении сладкого у человека появляется ощущение, что он все время хочет есть. Это приводит к перееданию и набору веса. ⠀ 🔺Рост раковых опухолей. Сахар подпитывает все клетки в теле, раковые в том числе. Для их деления необходимо много энергии, а переизбыток глюкозы из сахара является ее источником. ⠀ 🔺Удар по печени и сердцу. Излишки белого сахара приводят к ожирению печени. Проблема в том, что печень не может за один раз переработать большое количество глюкозы. Ее избыток превращается в жир, мочевую кислоту и триглицериды. Избыток триглицеридов увеличивает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. ⠀ 🔺Истощение организма. Высокий уровень глюкозы в крови стимулирует постоянную работу клеток. Они истощаются, и человек может ощущать постоянную усталость, когда нужна активность и бодрость. ⠀ 🔺Риск развития болезни Альцгеймера. Постоянное употребление сахара негативно влияет на работу мозга и снижает когнитивные способности. Исследования доказывают вред сахара для организма. Было выявлено, что у людей с высоким содержанием сахара быстрее развивается старческая деменция, по сравнению с теми, у кого уровень сахара в норме. ⠀ ❓Как у вас со сладеньким? Ставьте в комментариях ➕, если вам сложно есть меньше сладостей и вы хотите больше узнать на эту тему) Думаю приготовить для вас пост о том, как есть меньше сладкого и не испытывать при этом ломку)😋 Интересно?) Напишите в комментариях👇 ⠀ ➡ На марафоне мы учимся слушать свое тело и встраиваем полезные привычки в свою жизнь. В результате вы продолжаете есть свои любимые продукты и стройнеете! Чтобы записаться на марафон, напишите мне “ДА” в Директ😊 ⠀ #еленакален_советы #худеемправильно #худеембездиет #худеемвкусно #сахар

Публикация от ЕЛЕНА КАЛЕН ПОХУДЕНИЕ БЕЗ ДИЕТ (@elenakalen) 6 Июн 2019 в 11:20 PDT