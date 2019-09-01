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Названа опасность кофе

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Злоупотребление кофе, особенно у людей с хронической усталостью, может вызвать нарушения сна и мигрени.

Об этом предупредила диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью "Вечерней Москве".

"Напиток, особенно в больших количествах, очень плохо действует на тех, у кого наблюдается хроническая усталость, кто работал долгое время без отпусков. Через какое-то время он просто перестает действовать, и начинается обратный процесс, когда вся усталость наваливается разом", – рассказала она.

Злоупотребление кофе: названа опасность

Злоупотребление кофе: названа опасность

okeydoc.ru

Врач также отметила, что нарушения сна, вызванные чрезмерным количеством кофе, влияют также на вес.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог рассказала, кому можно пить кофе, а для кого он может быть опасен.

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Тег
кофе
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