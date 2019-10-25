Названа новая смертельная опасность алкоголя

Употребление алкоголя провоцирует необратимые изменения в мозге, усиливающие зависимость от спиртного, а также повышают риск возвращения к пагубной привычке после лечения от алкоголизма.

К такому выводу пришли ученые Университета Пенсильвании и Медицинской школы Икан в Маунт-Синай (США). Об этом сообщает EurekAlert!.

Согласно исследованиям, у мышей ацетат, который образуется при распаде спирта в печени, переходит в центр обучения в головном мозге. Здесь он влияет на активность специфичных белков.

В результате грызуны становятся более восприимчивыми к сигналам, связанным с употреблением алкоголя. Ацетат, как оказалось, влияет на активность фермента ACSS2, который присоединяет ацетильные группы к гистонам — белкам, связанным с ДНК и определяющим работу генов.

ACSS2 может помочь разработать новые препараты, предназначенные для борьбы с алкогольной зависимостью.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была раскрыта смертельная опасность алкоголя в малых дозах.

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