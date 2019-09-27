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/ Здоровый образ жизни

Названа неожиданная польза секса в пожилом возрасте

6.7т Читать материал на украинском

Международная группа ученых выяснила, как секс влияет на здоровье пожилых людей.

Результаты исследования, в котором приняли участие 2577 мужчин и 3195 женщин в возрасте от 50 лет, были опубликованы в журнале Sexual Medicine.

Выяснилось, что сексуально активные пенсионеры реже страдают от хронических заболеваний, чем их сверстники, которые не занимаются сексом.

Пожилые люди

Пожилые люди

Кроме того, пожилые люди, часто занимающиеся сексом, в среднем обладают лучшей памятью, чем те, чью сексуальную жизнь после 50 лет нельзя назвать активной.

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Также ученые выяснили, что сексуально активные пенсионеры реже страдают от старческой деменции.

Как ранее писал OBOZREVATEL, клиника назвала идеальный размер полового члена, который сможет удовлетворить женщину во время секса.

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Semenov Igor
Semenov Igor
У меня так же все записано - весь порядок действий от и до! Вот только найти не могу эту запись....
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руденко евгений
руденко евгений
если совпадают желания и возможности - вперёд...а то как в анекдоте: если есть желание, но нет возможности, то ты импотент, а если есть возможность, но нет желания - сволочь...
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