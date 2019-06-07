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/Здоровый образ жизни

Названа неожиданная опасность регулярных тренировок для женщин: что делать

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Женщины, которые регулярно занимаются спортом, могут страдать от дефицита железа.

Около 35% спортсменок испытывают недостаток жизненно важного микроэлемента, сообщает издание Medicalxpress.

Ученые из Университета Западной Австралии пришли к выводу, что физические упражнения способствуют выработке гормона, который подавляет способность кишечника усваивать железо.

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Названа неожиданная опасность регулярных тренировок для женщин: что делать

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Бег, если человек не успевает восстановиться, может разрушать эритроциты – клетки крови, которые с помощью железа транспортируют кислород по всему телу.

К симптомам дефицита железа относятся:

  • чувство вялости;

  • усталость;

  • долгое восстановление после занятий;

  • снижение спортивных результатов в целом.

"Для нормального уровня железа в организме рекомендуется есть красное мясо, бобы, чечевицу, свежую зелень и овощи. Как вариант, можно принимать железосодержащие добавки", - посоветовал профессор Питер Пилинг, участник эксперимента.

Ранее MedOboz сообщал, что физические нагрузки при депрессии оказывают положительное влияние в большей степени только на мужчин.

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