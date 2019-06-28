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/Здоровый образ жизни

Названа неожиданная опасность алкоголя

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В бутылках с пивом, вином и другими спиртными напитками содержатся токсичные вещества.

К такому выводу пришли исследователи Плимутского университета (Англия), пишет Phys.org.

Ученые проверили химический состав 89 бутылок, которые были собраны по торговых точкам в 2017-2018 годах. 76 образцов оказались загрязнены низким уровнем кадмия, а 55 — свинцом. В частности, хром был выявлен во всех бутылках зеленого цвета, а также в 40% бутылок коричневого цвета.

Отмечается, что больше всего вредных химикатов содержится в эмалированном стекле.

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"Так, концентрация кадмия составляла до 20 тысяч частей на миллион, а свинца — до 80 тысяч частей на миллион. Кроме того, металлы могут выщелачиваться из стекла, попадая на другие вещи и предметы. При этом они способны накапливаться до значений, превышающих нормативы США и определяемых как опасные", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван самый безопасный алкоголь для тех, кто придерживается диеты.

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Тема
Здоровье
Тег
алкоголь
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