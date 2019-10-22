Названа еда, которая поможет побороть отказ от курения

Употребление растительной пищи, курицы и пасты помогают легче побороть отказ от курения сигарет.

Исследование провели американские ученые, сообщает портал La Vanguardia.

Помимо овощей и фруктов специалисты рекомендуют пить первое время натуральные соки, минеральную воду. Также легче пережить отказ от курения помогут регулярные физические нагрузки.

Новости Как курение влияет на восстановление организма после операции

Как показало исследование, в рамках которого специалисты больше года наблюдали за состоянием добровольцев с 25-летним стажем курения, легче всего отказ от сигарет переносится, если в рационе много растительной пищи.

При этом острая и сладкая пища, а также алкоголь, кофе, чай усиливают тягу к сигаретам.

Курение

Как сообщал OBOZREVATEL, медики рекомендуют бросать курить не позже, чем в 40-45 лет, так как сердечно-сосудистая система приходит в порядок лишь через 15 лет после отказа от табака.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram