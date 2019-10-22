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/ Здоровый образ жизни

Названа еда, которая поможет побороть отказ от курения

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Употребление растительной пищи, курицы и пасты помогают легче побороть отказ от курения сигарет.

Исследование провели американские ученые, сообщает портал La Vanguardia.

Помимо овощей и фруктов специалисты рекомендуют пить первое время натуральные соки, минеральную воду. Также легче пережить отказ от курения помогут регулярные физические нагрузки.

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Как показало исследование, в рамках которого специалисты больше года наблюдали за состоянием добровольцев с 25-летним стажем курения, легче всего отказ от сигарет переносится, если в рационе много растительной пищи.

При этом острая и сладкая пища, а также алкоголь, кофе, чай усиливают тягу к сигаретам.

Курение

Курение

Как сообщал OBOZREVATEL, медики рекомендуют бросать курить не позже, чем в 40-45 лет, так как сердечно-сосудистая система приходит в порядок лишь через 15 лет после отказа от табака.

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Место
США
Теги
медицина здоровье курение сигареты
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