Названа еда, которая поможет побороть отказ от курения

Употребление растительной пищи, курицы и пасты помогают легче побороть отказ от курения сигарет.
Исследование провели американские ученые, сообщает портал La Vanguardia.
Помимо овощей и фруктов специалисты рекомендуют пить первое время натуральные соки, минеральную воду. Также легче пережить отказ от курения помогут регулярные физические нагрузки.
Как показало исследование, в рамках которого специалисты больше года наблюдали за состоянием добровольцев с 25-летним стажем курения, легче всего отказ от сигарет переносится, если в рационе много растительной пищи.
При этом острая и сладкая пища, а также алкоголь, кофе, чай усиливают тягу к сигаретам.
Курение
Как сообщал OBOZREVATEL, медики рекомендуют бросать курить не позже, чем в 40-45 лет, так как сердечно-сосудистая система приходит в порядок лишь через 15 лет после отказа от табака.
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