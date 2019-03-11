Названа безопасная доза алкоголя

Безопасной дозы алкоголя не существует, однако приемлемой дозой в Украине считается 10 граммов чистого спирта.

Об этом заявила специалист по неинфекционным заболеваниям Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине Анастасия Думчева, передает "Радио Свобода".

"В пересчете на алкоголь - это 25 миллилитров водки (40-градусного напитка), или 100 миллилитров вина, или небольшой бокал пива - 330 миллилитров. Есть рекомендация, что женщинам не стоит за один раз потреблять больше, чем две стандартные дозы, а мужчинам не более трех стандартных доз", - рассказала Думчева.

По ее словам, одна стандартная доза перерабатывается или утилизируется организмом полностью в среднем в течение одного часа, но зависит от физиологических особенностей человека.

"Другими словами - не более чем один бокал в час, не более чем два бокала за весь вечер и также ограничения по частоте в неделю. Это более или менее безопасное потребление, но полностью безопасное - нулевая доза, не употреблять вообще", - подчеркнула специалистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун рассказала украинцам, как правильно пить алкоголь.

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