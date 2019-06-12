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/Здоровый образ жизни

Назван простой способ для "сов" улучшить здоровье и работоспособность

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Ученые разработали простые рекомендации для изменения циркадных ритмов у людей, которые привыкли поздно ложиться и вставать.

Переход на новый режим дня улучшит психическое самочувствие и производительность труда. Об этом со ссылкой на публикацию в журнале Sleep Medicine сообщила пресс-служба Бирмингемского университета.

"Результаты наших исследований указывают на возможность простого поэтапного изменения режима дня у сов без использования лекарств, что приведет к улучшению психического здоровья и уменьшению сонливости, а также позволит достичь максимальной производительности труда в дневное время", — говорит ведущий исследователь доктор Элиза Фейсер-Чайлдс из института мозга и психического здоровья Университета Монаша (Австралия).

Назван простой способ для "сов" улучшить здоровье и работоспособность

delfi.lv

Ученые привлекли к эксперименту 22 участника, которые привыкли ложиться после двух часов ночи и вставать после десяти утра. В течение трех недель испытуемые просыпались при максимальном освещении на два-три часа раньше обычного и вскоре завтракали. Обедали участники эксперимента строго в одно и то же время, а ужинали не позднее семи вечера. При этом новый режим дня поддерживался как в будни, так и в выходные.

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Вскоре все участники эксперимента отметили повышение мозговой и физической активности в утренние часы, а пик производительности их труда сместился с вечерних часов на дневные. Ранние завтраки также повлияли на улучшение психического самочувствия. Все испытуемые сообщили о снижении уровня стресса и депрессии.

Ученые отметили, что многие люди с хронотипом совы вынуждены приспосабливаться к неудобным для них графикам работы или учебы. Изменение режима дня позволит совам избежать внезапных перепадов настроения и повышенной заболеваемости.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медики выяснили, что сон со смартфоном вызывает рак, указав, на каком расстоянии необходимо оставлять гаджет.

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