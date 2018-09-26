Назван неожиданный вред курения

Курение ослабляет защитные системы в пульпе зубов, поэтому люди, имеющие эту вредную привычку, чаще страдают от различных стоматологических заболеваний.

Таковы результаты исследований ученых Кейсовского университета Западного резервного района (США), сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress. Всего экспертами было проанализировано состояние здоровья зубов 32 курильщиков и 37 некурящих.

Отмечается, что все добровольцы страдали от пульпита - воспаления внутренних тканей зуба (пульпы). У пациентов взяли образцы пульпы и оценивали в них уровень провоспалительного интерлейкина 1β, фактора некроза опухоли-альфа (TNF)-α, бета-дефенсина 2 (hBD-2) и бета-дефенсина-3 (hBD-3). Эти соединения участвуют в иммунной реакции, возникающей в ответ на проникновение микробов.

Оказалось, что количество hBD-2 и TNF-α было значительно ниже у людей, страдающих от вредной привычки, чем у других участников исследования. Это доказывает повышенный риск заболевания десен и корневого канала зуба в курящих. Ученые установили, что шанс заболеть повышается почти в два раза.

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи назвали простой способ, который поможет восстановить легкие после курения. Полученные данные дают надежду на то, что бывшие курильщики, используя совет врачей, смогут избежать развития неизлечимого хронического обструктивного заболевания легких.