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/ Здоровый образ жизни

Назван неожиданный способ избавиться от тяги к шоколаду

2.3т Читать материал на украинском

Проживание в каком-либо месте с видом на парк или сад может снизить тягу к шоколаду, сигаретам или алкоголю.

Ученые из Плимутского университета в Великобритании утверждают, что окружение зелеными насаждениями способствует уменьшению негативных эмоций и, следовательно, снижает потребность обращаться к нездоровым привычкам, сообщает Daily Mail.

Результаты показали, что участники, которые имели доступ к саду или парку, или имели зеленый вид из окна, испытывали тягу реже и с меньшей интенсивностью.

Руководитель исследования Линн Мартин сказала: "Уже давно известно, что пребывание на природе связано с благополучием человека. Это первое исследование, в котором рассматривается эта идея, и оно может иметь ряд последствий как для программ общественного здравоохранения, так и для защиты окружающей среды в будущем".

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Ранее MedOboz писал, что лесные купания помогают бороться с множеством заболеваний, а также снижать стресс и налаживать сон.

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Тема
Здоровье
Место
Англия
Тег
курение
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Проживание в тюрьме избавит даже от тяги к сексу, а не только к шоколаду и сигаретам.
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