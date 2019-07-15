Назван неожиданный способ избавиться от тяги к шоколаду

Проживание в каком-либо месте с видом на парк или сад может снизить тягу к шоколаду, сигаретам или алкоголю.

Ученые из Плимутского университета в Великобритании утверждают, что окружение зелеными насаждениями способствует уменьшению негативных эмоций и, следовательно, снижает потребность обращаться к нездоровым привычкам, сообщает Daily Mail.

Результаты показали, что участники, которые имели доступ к саду или парку, или имели зеленый вид из окна, испытывали тягу реже и с меньшей интенсивностью.

Руководитель исследования Линн Мартин сказала: "Уже давно известно, что пребывание на природе связано с благополучием человека. Это первое исследование, в котором рассматривается эта идея, и оно может иметь ряд последствий как для программ общественного здравоохранения, так и для защиты окружающей среды в будущем".

Новости Диетологи определили безвредную дозу шоколада

Зеленые насаждения помогают бороться с вредными привычками pixabay.com

Чрезмерное употребление шоколада способствует набору лишнего веса pixabay.com

Ранее MedOboz писал, что лесные купания помогают бороться с множеством заболеваний, а также снижать стресс и налаживать сон.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал