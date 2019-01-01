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/Здоровый образ жизни

Назван напиток, который опасно употреблять при похмелье

1.1тЧитать материал на украинском

Лечить похмелье после новогодней ночи ни в коем случае нельзя при помощи кофе и кофеиносодержащих напитков.

Лучше всего 1 января начинать с супа. Такой совет дал врач-фитотерапевт, диетолог, автор книг по здоровому образу жизни Борис Скачко, пишет "Укринформ".

"Утро 1 января очень хорошо начинать с супа. Пища должна быть легкой. Если же человек не удержалась, выпив лишнего в новогоднюю ночь и ей плохо по этой причине, она ни в коем случае не будет есть соленое и пить кофеиносодержащие напитки (чай, кофе)", — отметил доктор.

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Названа неожиданная опасность похмелья

Он подчеркнул, что одной из главных причин похмелья считается отек мозга.

"Токсический удар попадает по клеткам мозга, вызывая там воспалительный процесс и отечность. Именно поэтому появляется и головная боль. Если же человек будет употреблять кофеин в любом виде, в том числе и в таблетках от головной боли, это усилит кровообращение полости черепа. Отек мозга усилится, увеличится внутричерепное давление", — отметил врач.

Он добавил, что в состоянии похмелья резко ухудшается кровоснабжение областей мозга.

"Именно по этой причине человеку в таком состоянии категорически запрещены физические, эмоциональные нагрузки", — сказал Скачко.

Похмелье

Похмелье

АиФ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что люди, употребляющие алкоголь в умеренных количествах, имеют большую продолжительность жизни, нежели заядлые трезвенники.

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Тема
Новый год
Тег
Новый год-2018
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