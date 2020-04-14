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/ Здоровый образ жизни

Назван эффективный способ продлить жизнь

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Физические упражнения являются эффективным способом восстановления сердечных мышц и увеличивают продолжительность жизни.

К такому выводу ученые Медицинской школы Стэнфорда (США) пришли на основе результатов эксперимента с участием лабораторных мышей. Статья с выводами специалистов опубликована в журнале Nature Metabolism.

Эффект упражнений наблюдался только у старых животных, что ученые связывают с омоложением мышечных стволовых клеток. В ходе исследований были задействованы мыши возрастом 20 месяцев, что эквивалентно 60-70 годам у людей, и возрастом 3-4 месяца, что эквивалентно человеческому возрасту в 20-30 лет.

Назван эффективный способ продлить жизнь

enasblackbook.com

Грызунам дали доступ к беговому колесу. Пожилые мыши пробегали каждую ночь, в среднем, пять километров, а молодые –10 километров. Последующий анализ показал, что у животных не формировались новые мышечные волокна в ответ на упражнения.

В то же время у старых мышей, которые регулярно бегали, мышцы лучше восстанавливались, чем у грызунов того же возраста, у которых не было доступа к беговому колесу. Этот эффект не наблюдался у молодых животных.

Наблюдаемое омоложение, вызванное физической нагрузкой, можно имитировать путем увеличения экспрессии сигнальной молекулы, называемой циклин D1. Она участвует в активации мышечных стволовых клеток в ответ на повреждение и может служить основой для препаратов, улучшающих регенерацию тканей без необходимости в упражнениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, правильный рацион, здоровый сон и физические нагрузки даже в домашних условиях помогут укрепить иммунитет для сопротивления вирусным заболеваниям, в частности коронавирусу.

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Автор
Глеб Иванов
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