Настроение и сон: тренер назвала причины пойти на силовые тренировки

Йога, стретчинг, пилатес, борьба и т.д. – у каждого вида физических нагрузок есть свои сторонники, которые видят в них свои преимущества.

Но если вы все еще не выбрали, чем хотели бы заняться, то мы рекомендуем присмотреться именно к силовым тренировкам, как, например, с тренажерами в спортзале или воркауту на турниках.

Фитнес-тренер Юлия Кудлюк рассказала читателям MedOboz, какие преимущества дают такие виды нагрузок, помимо пресловутых "кубиков пресса".

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Силовые тренировки дают массу преимуществ для организма ТСН

Ускоряют обмен веществ

Каждая силовая тренировка в разы ускоряет метаболизм. При чем полчаса тренировки с гантелями и гирями заменяют по эффективности час кардионагрузок. А если сочетать их вместе (например, 15 минут кардио, затем 40 минут силовых и снова 10 минут кардио), то вы заметите, что лишний вес просто тает на глазах.

Делают мышечный рельеф

Факт известный, но повториться стоит – ни один другой вид нагрузок не обеспечит вам такого мышечного рельефа, какой могут сделать силовые тренировки. Главное условие – заниматься регулярно, правильно составлять план нагрузок и соблюдать правила питания.

Тренируют ловкость

Распространенное мнение, мол "качки" неуклюжи и неповоротливы, является всего лишь нелепым мифом. Ведь в действительности силовые упражнения с грушей, гантелями, гирями и пр. тренируют ловкость и выносливость не хуже паркура и джампинга.

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Увеличивают IQ

Еще один популярный миф – накачанные парни и девушки, мягко говоря, не блещут умом и сообразительностью, мол, "мозг уходит в мышцы".

На самом же деле во время пауэр-тренировок ускоряется передача импульсов между нервными клетками, за счет чего улучшается не только реакция, но и процессы мышления.

При постоянных тренировках это положительное качество будет только повышаться, и способности к запоминанию и обработке информации будут только увеличиваться.

Обеспечивают хорошее настроение

Как и любой другой вид спортивных нагрузок, силовые помогают увеличить в организме уровень гормонов хорошего настроения – серотонина и эндорфинов. Поэтому со временем плохое настроение и вспышки раздражительности вас полностью оставят в покое.

Предотвращают бессонницу

Еще одна поразительная способность пауэр-спорта – борьба с бессонницей. В процессе занятий тело испытывает мощное напряжение, а после – происходит расслабление и разрядка, благодаря чему процесс засыпания ускоряется, а сон становится крепче и глубже.

Улучшает вас как сексуального партнера

Как уже говорилось, каждая тренировка улучшает выносливость вашего тела, а также усиливает его чувственность. Все это, в свою очередь, положительно отразится и на ваших возможностях в постели – вы будете больше чувствовать своего партнера и дольше продержитесь на пике сексуального "марафона".

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